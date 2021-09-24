陸申請加入CPTPP我更難入會 陳冲建議嘗試另一條路

中國大陸申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），也就是陸方申請加入以圍堵大陸為目的經貿組織，引起震撼。新世代金融基金會董事長、行政院前院長陳冲表示，台灣已是「世界自貿協定（FTA）列車不停的一站」，陸方此舉更讓我方雪上加霜，建議以考慮轉攻非歐盟成員國組成的「歐洲自由貿易協會」談FTA，阻力較小又可練兵，培養談判人才。

RCEP（區域全面經濟夥伴協定）與CPTPP原本是具競爭關係的自貿協定，前者由北京主導，後者則是由美國領銜，但川普上任後在各界錯愕下，宣告退出TPP談判，四年下來，CPTPP（TPP改名）已經成形，反而是北京補位，積極申請加入，相形之下，台灣在這兩項多邊自貿協定，顯然已經落後甚多。

回顧經貿談判歷程，陳冲指出，台灣經貿立國，卻受限外交困境，長期以來，在國際經貿方面，都採且戰且走策略。1989年在夾縫中以關稅領域名義申請參加WTO，經十年努力，終於在本世紀初加入。依原來的Roadmap（路線圖），從此融入國際經貿體系，然而不幸2003年WTO多哈回合談判觸礁，各國紛紛轉向雙邊或多邊自貿協定，二十年來，全世界FTA增加六百餘個，台灣因兩岸問題，竟只有四個象徵性、占貿易額僅約0.4%的協定。

所幸2008年後，兩岸關係和緩，促成台紐、台星FTA的簽訂，使我國FTA未交白卷。但2013年兩岸服貿協定在立法院卡關，致使其他正進行中的談判一併謝幕，加上2016年以後的政情，各國憚於與我重啟諮商，八年來，台灣竟成為世界自貿協定列車不停的一站。

陳冲指出，蔡總統既然自認是經貿專家，應該心知肚明，自從ECFA續篇之服貿、貨貿停擺後，受兩岸關係退步影響，相關國際雙邊自貿協定，已是此路不通；在多邊協定方面，所謂「RCEP入會努力不會中斷」，應是自欺欺人之論；如今CPTPP的進展，因北京遞出入會文書，更是雪上加霜。當然大內宣尚可自我安慰，強言美國可能重新考慮加入CPTPP，屆時呼朋引伴，台灣就有希望。

「台灣有無談判人才與經驗，又是一個問題。」陳冲表示，對於我國的經貿困境，國人對此固不必酸言，但縱然如此，當年參與WTO的諮商所培養的人才已漸次凋零，ECFA談判時已有青黃不接之勢，台星、台紐雙邊諮商更是捉襟見肘，若真要進行CPTPP的入會，光是事前與十餘國的諮商，人才大是疑問。不要說各部會銜命談判人員，長期紙上談兵，忐忑不安；高坐經貿辦公室的大員，恐怕也久未實戰，惶惶不可終日。

區域經濟整合，在寸步難行卻又非走不可的情形下，陳冲多次建議，可考慮從EFTA著手。EFTA由非歐盟成員的瑞士、挪威、冰島及列支敦斯坦所組成，其部分成員已與中國大陸完成自貿協定，阻力較小。該協會目前對外已簽署29個FTA，經驗豐富，總人口數與台灣相當，產品互補性高，民間關係不錯，應是良好的切入點。

陳冲表示，現在與EFTA進行諮商，雖然實益不大，但一則練兵，培養談判人才，二則如果事成也可提振士氣，對外交困境也有幫助。