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經濟部通過 補助17項中小企業創新研發計畫

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

經濟部中小企業處召開「小型企業創新研發計畫（SBIR）」第415、416次指導會議，審議通過電子領域2項、資通領域3項、機械領域2項、民生領域2項、生技製藥領域4項、服務+文創領域4項，合計17項中小企業所提創新技術/服務研發計畫之研發經費部份補助。

中小企業處指出，第415、416次指導會議審議通過之計畫，同時帶動受補助廠商投入研發經費逾2,548萬元，預期將可誘發中小企業投入更多研發人力，促進研發人才的培育及研發能力的累積。SBIR計畫之推動係為鼓勵並協助國內中小企業積極投入創新研發，使中小企業得以永續經營、成長茁壯，更透過研發成果建立完整產業體系，促進臺灣未來經濟發展。

依據統計，SBIR計畫自1999年2月開始推動至今，累計通過執行8,484件創新研發計畫，政府補助金額逾128億9,795.1萬元，並帶動中小企業投入研發經費近237億2,517萬元，對於提高中小企業技術水準、提升產業競爭力、以及傳統產業的升級轉型，有相當之助益。

經濟部

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