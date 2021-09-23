明年選舉年漲不漲價 經部：電價非單獨決定

經濟部今（23）日進行2021年第二次電價費率審議會，決定今年10月到4月電價是否調漲。經濟部次長曾文生會後表示，經過審議會委員決定，本次電價不調動，維持平均每度2.6253元，為「連七凍」，為電價浮動機制以來最長持平期。

曾文生表示，這次電價審議會有三項討論，第一是隨然下半年國際油價上漲，台電公司下半年燃料成本大幅增加，但因為考量到台電上半年有盈餘、電價準備基金有248億元，且國內經濟仍從疫情復甦，因此會中委員罕見地意見一致，決定電價維持穩定，維持平均電價2.6253元/度。

第二，審議會同意台電所提時間電價自由選擇方案，將於10月推出時間帶自由選擇方案，夏月尖峰電價時間有二種選擇，原方案的白天10:00至12:00、13:00至17:00及新方案的夜間16:00至22:00，讓用戶自由選用，將試辦一年，搭配用戶電費保護，正式實施前須經電價審議會決議。

最後，規劃高壓以上用戶5月下半月(5月16日起)納入夏月電價部分，將從2.5萬戶高壓以上用戶先推動，因夏月時間拉長半個月，非夏月電價將先調降，將先請台電與產業界溝通，並於今年底電價審議會提出方案。

對於今年兩次電價都未調漲，是否可能會造成台電財務壓力。台電表示，依照電價公式所計算出來的應調幅度為1.2%，並交由審議會決定。對於未來燃料價格，按美國能源部7月預測，下半年每桶價格為72.33美元，明年則是持續觀察。

然而談到疫情影響，但國內製造業並未受到疫情衝擊，反因外銷暢旺而大量生產，會中是否有討論過採取「雙軌制」，一定度數以上才漲電價。曾文生表示，委員會並無相關討論，重申委員會討論氣氛蠻一致的，都認為疫情期間都不會要求漲電價，反而對於夏月電價及時間電價討論較多。

至於明年很多綠能將併網，是否也可能推升電價？曾文生說，只要再生能源躉購費率大於平均電價，只要綠能滲透率提高勢必會墊高電價，所以2022年價格應該是要往上走。但他也說，目前很多綠能都是直接由企業用戶收購，所以綠電價格也由他們吸收。

面對2022年電價看漲，卻遇上九合一選大選，是否有考量過今年先漲價來換去選舉年不漲價空間。曾文生未正面回應，僅說電價不是經濟部可以單獨決定。

另外，高壓用戶夏月電價提前，曾文生解釋，2.5萬戶僅占台電用戶的極小比例，並在年底電價審議會提出方案。他說，選擇年底是若夏月電價提前到5月下半月，那明年元旦就必須要率先調整費率，確保全年平均電價不變。

對於提前半個月實施夏月電價對於平抑用電有多少效益，曾文生說，高壓用戶主要就包含大型工廠，皆可以透過排程去解決達到「削峰填谷」，可以達到50萬瓩。他補充，沒有考量到民生用戶是否也要納入夏月電價期提前對象。

對於哪些產業可能會受到影響，曾文生說，目前已知像是半導體產業一整年24小時都在生產不會受到影響，而可以排程產業也不會受到影響；而生產旺季於5月的產業可能會受影響，但仍須台電溝通及調查。

能源局長游振偉補充，用電大戶夏月電價提前半個月，仍須符合全年平均電價，也可能會在1月時調降電價，並沒有變相漲價；至於預估要調降多少，台電會計算。