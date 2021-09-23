疫情考量電價連七凍 但明年高壓用戶夏月電價時間提前

經濟部今（23）日召開2021年第2次電價費率審議會，經濟部次長曾文生表示，雖然下半年國際油價上漲，使台電成本增加，但考量到疫情因素、國內經濟尚處復甦狀態，決議電價不調整，維持平均電價每度2.6253元，確定「連七凍」。不過，全台2.5萬戶高壓用戶明年夏月電價計費期間，恐怕會延長到五月下半月就開始。

經濟部表示，燃料成本是影響電價的主要因素，下半年不僅國際原油價格逐漸反彈上漲，煤價也有上漲現象。但自5月本土新冠疫情爆發以來，國內經濟呈現外熱內冷，截至目前商業因營業額衰退超過50%而申請紓困的22萬個案件中，有五成企業營業額衰退八成以上，顯見此次疫情對商業造成的嚴重影響，社會處在逐漸復甦狀態，此時應以照顧民生、穩定物價為優先，審議會議決本次電價不調整。

曾文生表表示，今日委員會討論氣氛「滿一致」，包括產業代表等其他代表都認為疫情期間先不要漲價。

另外，本次審議會也同意台電所提時間電價(日、夜)自由選擇方案，及規劃高壓以上用戶5月下半月(5/16起)納入夏月電價。曾文生表示，後者會將台電方案提到今年底電價審議會(審議輸配費率)進行討論。