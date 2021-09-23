90%勞方憂調高基本工資 物價跟漲

基本工資審議委員會預計10月上旬登場，如果明年元旦基本工資「六連漲」，勞資雙方的看法如何？根據yes123求職網「牛年第四季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示，如果明年元旦起調漲基本工資，59.2%的企業透露「考慮跟進」調高正職的薪資水準，但卻有90%勞方擔心物價因此跟著上漲。

根據yes123求職網調查，雖然受制於「疫情年」，勞方被迫調降期望待遇，不過如果軍公教明年起調薪3%，仍有28.6%的企業透露「考慮跟進」調高「正職」的薪資水準；相較下，若軍公教明年起調薪3%，僅有19.1%的勞工預估，自己的薪資「會」跟著調漲。

但同時也有46.7%公司表示，因此「考慮」在明年調高產品或服務售價；以及有34.6%的企業指出，因此「會」減少「非正職人員僱用」的意願。難怪面對基本工資調漲，有高達90.2%的上班族指出，「會擔心」跟著物價上漲；可惜預估自己的薪資「會跟著調漲的」，比例僅佔21.4%。

明年起調升基本工資，還有五成八(57.7%)勞工透露，「會因此增加」找兼差職缺的意願；但仍有59.7%預估，任職企業「會減少」時薪人員僱用，反而增加正職人員的工作量。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，想光靠軍公教調薪效應，就帶動民間企業跟進並不容易，畢竟有出現盈餘，才可能要求雇主與員工分享，反映在薪酬水準上。還有要同時顧及弱勢勞工、物價波動，以及資方營運、徵才狀況，基本工資變動議題經常陷入兩難。

不過楊宗斌也說，今年狀況略有差異，內需產業受疫情衝擊最直接，這部分「時薪」人員比重較高，可以考慮凍漲；外銷導向企業接單熱絡，針對基層從業人員，基本工資的「月薪」仍有調升空間；因此兩者「脫鉤變動」是可行的，或者都暫緩調整，到「明年中」以後再決定。

「牛年第四季景氣暨勞動市場趨勢調查」是由yes123求職網於2021年9月1日到9月14日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,208份，信心水準為95%，誤差值為正負2.82%。至於企業有效問卷共966份，信心水準為95%，誤差值為正負3.15%。