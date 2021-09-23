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NAND Flash Q4報價轉跌 整體合約價下跌5%內

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

根據TrendForce調查，由於智慧型手機、Chromebook與電視等消費性產品今年下半年出貨表現不如預期，零售端的記憶卡、隨身碟等產品需求持續低迷，僅資料中心及企業端客戶有較強的需求支撐。整體而言，採購端的庫存水位正逐漸上升，並壓抑後續的採購力道，NAND Flash 控制器IC缺貨的狀況亦隨需求下降逐步緩解，因此，第四季NAND Flash報價將開始轉跌，整體合約價將小跌5%之內。

隨著歐美國家疫苗施打率持續提升，各國逐步解封，學校及辦公室陸續恢復正常運作。除了以教育需求為大宗的Chromebook需求急速下滑，消費級筆電需求也趨緩，僅商務型筆電可望維持成長。當前ODM製造端仍受到各類IC缺貨的影響，馬來西亞封城進一步造成PMIC供應情況惡化，除衝擊PC端的生產以外，也同步影響部分供應商的SSD組裝產能。

此外，在原廠快速提高128層以上世代產能的情況下，SSD市場逐漸轉為供過於求。由於原廠為避免庫存累積，將採取更積極的價格策略去化產出，因此，第四季client SSD合約價格將反轉向下，預估價格跌幅為3~8%。

資料中心端在連續二季訂單大幅成長後，庫存水位逐步增加，致使第4季需求開始出現下滑。即便中小企業的訂單需求持續推動enterprise SSD品牌商訂單動能延續至第4季，但伺服器同樣受到IC零組件短缺衝擊，故伺服器出貨量較第3季出現近9%的衰退，同步帶動enterprise SSD需求位元下滑7%。

供給方面，Intel enterprise SSD主控IC封裝主要位於馬來西亞，當地因應疫情封城嚴重衝擊該零組件交期，部分封測廠第四季的零組件交期無法改善，將導致Intel第四季enterprise SSD出貨位元較第3季下修，鑑於Intel在該類別的高市占，對合約價影響甚為顯著，預測enterprise SSD第四季合約價仍會上揚5%之內，該價格調整主要反應供給端零組件缺貨的衝擊，而非需求面的增長。

主要的消費性產品如電視與平板在傳統備貨旺季結束後，加上美國補助政策逐步退場，需求開始轉弱。隨著歐美國家疫苗施打率持續提升，各國逐步解封，學校陸續恢復正常運作，對教育相關的筆電以及平板等產品需求產生顯著影響，加上買方於今年上半年因擔憂NAND Flash控制器IC缺貨問題而加緊備貨，庫存水位上升，進而壓抑eMMC訂單。

儘管低容量的2D MLC NAND產能穩定，且NAND Flash控制器供給受限於晶圓廠28/40nm製程產能滿載，但在終端需求明顯下降的狀況下，價格難以支撐，相關產品價格在第2季大幅上漲後，將出現幅度不小的下修空間，預估第四季跌幅將落在5~10%。

由於東南亞的疫情遲遲難以獲得控制，TrendForce已下修智慧型手機全年生產預測；除此之外，進入第4季之後，Apple新機以及各品牌旗艦機種的備貨需求將逐漸放緩，備貨旺季也將告一段落，面臨緊接而來的需求淡季，預計UFS採購動能將進一步趨緩。

供給方面，隨著今年第1季各品牌廠積極導入1XX層，目前mobile客戶與PC OEM所使用之產品的層數較為相近，PC產品在市場滿足度拉高後以及ODM廠長短料問題未能解決的情形下，將讓出更多高層數產品的供給量。在供給增加、需求轉弱的市況下，預估第4季UFS報價將下跌5%內。

SSD NAND

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