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徵收土地不用也不講讓人好氣 行政院會修法改正

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
示意圖。圖／業者提供
示意圖。圖／業者提供

過去不少政府機關徵收民眾土地後，遲未使用，土地法雖規定原所有權人得申請照徵收價額收回，但往往得知時，已超過申請時限。

行政院會今(23)日通過內政部「土地法」第219條之1修正草案，增訂政府應主動每年通知及公告被徵收土地的使用情形，並規範合理請求收回土地的時效，加強保障原所有權人權益。

內政部表示，本次修法主要是配合司法院大法官會議第763號解釋，未來將加強與立法院朝野黨團溝通協調，期能早日完成修法作業。

依土地法規定，被徵收土地如未於徵收補償發給完竣一年後開始使用，或未依核准徵收原訂興辦事業使用情形，原所有權人得申請照徵收價額收回。

但這條規定很多被徵收人並不清楚，等到發現土地被徵收後就空在哪裡，想申請拿回來使用，往往過了期限。

高雄一位劉姓民眾就碰到這種情況，他名下仁武鄉一筆土地，民國78年間被徵收，由於徵收機闗未依核准徵收原定興辦事業使用，於是依據土地法規定，向高雄市政府申請照原徵收補償價額收回，但高雄市政府認為聲請人已經逾越了申請收回土地的期限，否准申請。

後來他聲請大法官解釋，大法官認為該法未規定主管機關就被徵收土地之後續使用情形，應定期通知原土地所有權人，或依法公告，致其無從及時獲知充分資訊，以判斷是否行使收回權，不符憲法要求之正當行政程序，要求自解釋公布日起2年內檢討修正。

內政部表示，此次修法即配合司法院釋字第763號解釋，增訂縣市政府應主動每年通知及公告被徵收土地使用情形，使原所有權人能及時獲知充分資訊，以利判斷是否行使其收回權，藉此保護原所有權人權益，並督促需用土地人應確實依徵收計畫使用。

此次修法也一併檢討修正請求收回土地的時效，明定縣市政府如未履行通知及公告者，原所有權人可以延長至徵收計畫期限屆滿10年內申請收回，使民眾收回權的規定更為完備。

大法官 內政部 司法院

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