航商獲利遭低估 本土法人看好陽明今明年賺逾4個股本

陽明（2609）股價從7月高點修正逾4成，本土法人最新報告認為，航商獲利遭低估，在運價仍逐月上漲、歐美補貨需求、及壅堵期拉長下，將支撐運價，明年上半年前獲利有望維持高檔，預估陽明今、明年每股純益達46.3、41.42元，給予買進評等，目標價185元。

本土法人表示，在需求支撐下，高運價時程延長，船商獲利上修，法人強調，造成陽明股價從高點下跌，主要是市場擔心政府介入管控運價，及第3季旺季後，運價恐將大幅下跌影響獲利。

本土法人則是認為，航商獲利遭到低估，主因，運價決定於市場機制，4月起至今運價仍逐月上漲、歐美終端庫存仍低補貨需求延續、旺季過後貨櫃周轉率仍受限於疫情反覆、貨櫃堆積及美西工會談判，壅堵期間拉長將為運價帶來支撐。

本土法人指出，歐美零售/製造業庫存仍低於歷史平均，貨運需求維持高檔，觀察美國8月零售銷售數據，貨櫃運輸主要品項包括傢俱電器、紡織品及汽車銷售相對2019年成長15~25%，但存銷比仍低於當時水準；受惠東南亞疫情緩解，後續紡織品、汽車及其零件銷售將看俏。

本土法人強調，製造業客戶端存貨仍維持低檔，加上美國近期推出預算案刺激經濟，看好美國零售業低庫存及製造業維持擴張，將至少推動貨櫃運輸需求，明年中以前維持年增。

本土法人表示，貨櫃周轉率恢復有限，壓抑產業運力供給，預估明年上半年前疫情反覆、貨櫃堆積待時間消化、美西碼頭工會(ILWU)談判仍將使候港天數高於正常水準，推估候港天數僅能回到疫情期間較低的3天的水準，運能供給在歐美線將仍有9~11%缺口，產業供不應求狀況持續，運價下檔空間有限。

本土法人強調，受惠歐洲線持續漲價，陽明今年第3季獲利率可望創高，由於歐洲線運價至9月仍維持成長態勢，加上航運營收遞延效應，預期陽明第3季稅前淨利率65.8%，可望再創高，第4季到明年將有新船加入營運，預期將分別貢獻運力6%、5%，產業運力吃緊將創造獲利成長空間。

陽明7月股價盤中最高達234.5元，昨日收在119.5元，今（23）日以122元開高，盤中漲幅2.09%。