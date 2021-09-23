特別預算多靠舉債 每人國債負擔攀升至24.9萬

行政院長蘇貞昌今將赴立法院，就紓困振興4.0預算案報告並備詢。立法院預算中心評估報告指出，中央政府編列新式戰機採購、前瞻基礎建設計畫、中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興等特別預算，所需財源多仰賴舉債支應，且多排除年度舉債流量限制，導致債務存量增加頗速，允宜妥善配置及運用有限的預算資源、強化債務管控及妥善規畫債務清償，以維財政紀律。

截至今年7月底，「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」累計執行數為4678.76億元，分占歲出預算數的68.9%、累計分配數的90.5%。預算中心報告，歲出已分配未執行數達490億元，且部分項目辦理進度未如預期，執行率容有提升空間，宜加速辦理。

預算中心指出，2019至2021年為提升國防戰力、振興經濟及因應新冠疫情帶來的衝擊，中央政府編列新式戰機採購、前瞻基礎建設計畫、紓困振興等特別預算，所需財源1兆5394億5934萬元，除移用以前年度歲計賸餘450億元外，餘1兆4944億5934萬元均以舉借債務支應，且多排除年度舉債流量限制，因此債務餘額大幅增加。

預算中心指出，截至今年8月，中央政府長期及短期債務未償餘額實際數為5兆8498億元，較2018年底增加 4867億元，平均每人國債負擔從22.7萬元攀升至24.9萬元，僅2年8個月每人平均數增加2.2萬元。

近期國內外受變種病毒肆虐影響加劇，持續對國內經濟社會產生衝擊，行政院9月第4次追加預算案1600億元，包括防治經費189億元、紓困振興1410億8878萬元，所需財源全數以舉借債務支應；加計本次追加預算案數後，防疫紓困振興特別預算歲出增為8394億4600萬元，除首度編列曾移用以前年度歲計賸餘 300 億元外，其餘4次所需財源，全數均以舉借債務支應。