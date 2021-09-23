投資級債、高收益債與新興市場債 續迎資金淨流入

美國最新經濟數據正向，加上拜登續推展其支出法案，美債殖利率走升，多數債券上周走跌，但仍續迎資金流入。根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周包括投資級債、高收益債與新興市場債持續迎來資金淨流入，其中投資級債與新興市場債動能較前一周略微降溫，分別淨流入26.8億美元與14億美元；高收益債動能則轉強，單周淨流入約5.3億美元。

安聯投信表示，美國最新消費者物價指數較市場預期溫和，加上8月零售銷售數字表現優於預期與前值，上周前半市場情緒偏正向，包括股市與風險性債券一度有不錯表現。但隨著市場持續權衡變種病毒可能對經濟前景帶來的影響、拜登政府的企業增稅方案推進以及原物料價格的下跌等，市場情緒指標美國10年期公債殖利率上周從周間高點1.38%略為下滑並收在1.369%，但仍處於近期相對高點；整體來說，美債殖利率近來雖有所起伏，但大多時間維持於1.3%水平以上。

安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，回顧上半年，隨著經濟回溫與原物料價格走揚，通膨預期明顯上升，部分國家已啟動升息或縮緊量化寬鬆政策。但隨著近期Delta變種病毒的興起，部分疫情較為嚴峻的國家仍維持寬鬆政策，其中市場普遍預估美國聯準會將在今年底或明年初開始執行量化寬鬆縮減計畫，但應也會保持耐心，並視美國經濟與市場表現而動作；整體而言，多數央行仍維持相對寬鬆的貨幣政策，市場當前資金仍舊充沛。

許家豪表示，隨著時序逐漸步入下半年的後半段，全球市場也將隨之出現包括成長動能可能放緩、通膨預期變化，以及美國聯準會貨幣政策邁向正常化等諸多轉折。在後市的觀察與展望上，許家豪認為有兩大方向應留意。

許家豪指出，首先應留意的是全球經濟目前處於成長周期中較成熟的階段，動能可能開始出現放緩跡象，如美國製造業雖放緩，但仍將維持擴張態勢；與此同時，中國經濟動能已開始面臨較大的挑戰；即使是經濟活動在第三季再度轉強的歐元區，後續力道也需再觀察。其次，變種病毒對全球經濟前景帶來了挑戰，受疫情影響，原物料和產能短缺問題仍在，終端市場也感受到商品價格急漲，但預期通膨率未來數季則是有望持續走緩。

許家豪表示，面對上述挑戰及可能轉折，投資上建議以兩大策略因應。第一是以尋找多元成長題材因應景氣動能可能放緩的現實，以及因應利率可能走高的可能，尋找收益來源、但同時留意投資組合中的信用跟利率風險。其次，全球景氣在第二季來到高峰，下半年呈現擴張放緩，長天期利率升幅可能受到壓抑，預估殖利率曲線將趨向平坦；在短線利率風險較低情況下，信用債券違約率有望下滑及改善，有利信用債表現，加上信用債收益率高於公債、利差仍具吸引力，風險性信用債券仍相對具吸引力。