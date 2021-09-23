台灣申請入CPTPP 行政院：已知會所有成員國尋求支持

針對我國申請加入CPTPP，行政院發言人羅秉成22日晚間表示，申請加入CPTPP是政府長期努力推動的重要經貿政策，總統蔡英文於2016年就任以來，政府各部門便就加入TPP進行通盤準備，包括持續提出相對應的修法，並與國內產業各界進行溝通及意見交流，以及持續透過雙邊、區域、多邊等場合與各國進行緊密的諮商與意見交換。

羅秉成進一步表示，台灣做好充足的準備，按照自己的節奏步調，決定於22日下午提出正式加入CPTPP之申請，同時也已知會所有的CPTPP成員國以尋求支持。

羅秉成表示，行政院長蘇貞昌已責成相關部會妥為進行準備工作，做好談判前置作業。其他相關資訊將於23日行政院院會後記者會完整對外說明。