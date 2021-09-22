五倍券數位綁定已182萬人 不到一天就超越三倍券

行政院今（22）日上午9時開放民眾登記及綁定數位振興五倍券，經濟部今日說明，截至下午19時止，登入人次已超過871.4萬人次；今年政府全力數位化，經濟部統計，五倍券已有超過182萬人完成數位綁定，僅用不到一天時間就超過三倍券全期的180萬人的數位綁定人數。

行政院為備戰大量流量，由行政院「科技政委」唐鳳親自出馬，更斥資9.7億元預算打造系統。豈料，今日上午9時開放民眾登記數位五倍券，面對龐大民眾搶先登記，五倍券官網仍然出現亂碼及空白畫面。經濟部說明，官網開放半小時內已有超過40萬人次登入，因此啟動限流的導流機制，後續人留減緩後則持續恢復。

據經濟部最新統計，截至今日下午19時，官網登入人次已達871.4萬人次。單人綁定人數突破145.1萬人、共同綁定人數為37.1萬人，合計整體數位綁定人數已逾182萬人。

另外，預約抽籤的部分，國旅券、農遊券、藝fun券、動茲券、客庄券均有超過400萬人登記；地方創生券、i原券則分別有263.2萬人、60.1萬人登記。

蔡政府去年推出三倍券時，喊出要讓數位綁定達到36%的目標，但最後綁定率只有7.6％、約180萬人。而行政院今年將五倍券數位化目標訂為二成，約400萬人。經濟部為了衝高目標，只要搶先前400萬名綁定數位五倍券，將可獲得500元面額的好食券。