瓦斯安全器材業者使人誤認為天然氣公司 公平會開罰

公平交易委員會委員會議今天通過，認為統管瓦斯工程行隱匿其為瓦斯安全器材業者此一事實，使人誤認其為當地公用天然氣公司，有欺罔消費者之行為，違反公平交易法第25條規定，令立即停止違法行為，並處5萬元罰鍰。

公平會調查發現，統管瓦斯工程行利用刊載與當地公用天然氣公司名稱雷同之「大台北區瓦斯」服務通知單，由銷售人員穿著制服在約定時間去民眾家中聲稱瓦斯安檢，導致民眾誤以為是當地公用天然氣公司派員檢查瓦斯管線，而讓銷售人員進入屋內，進行檢查後，告知需更換設備，並當場收取費用。

公平會表示，依照天然氣事業法規定，只有公用天然氣公司可對轄區天然氣用戶進行瓦斯管線安全檢查。提醒民眾如接獲瓦斯管線安全檢查通知單，請務必確認是否真的為當地公用天然氣公司所發的通知，可先向當地公用天然氣公司查詢或上網查證。如有安檢人員登門進行瓦斯安全檢查，務必清楚來者所代表之真實事業身分，例如本案通知單標題雖為「大台北區瓦斯」，但業者實為「統管瓦斯工程行」，二者顯然不同。民眾若遇有業者推銷瓦斯安全器材，也要確實衡量商品是否符合實際需要，再決定是否購買及安裝，以免權益受損。