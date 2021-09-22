快訊

中國軍事封鎖台灣？專家：向它學習才能反制

瓦斯安全器材業者使人誤認為天然氣公司 公平會開罰

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

公平交易委員會委員會議今天通過，認為統管瓦斯工程行隱匿其為瓦斯安全器材業者此一事實，使人誤認其為當地公用天然氣公司，有欺罔消費者之行為，違反公平交易法第25條規定，令立即停止違法行為，並處5萬元罰鍰。

公平會調查發現，統管瓦斯工程行利用刊載與當地公用天然氣公司名稱雷同之「大台北區瓦斯」服務通知單，由銷售人員穿著制服在約定時間去民眾家中聲稱瓦斯安檢，導致民眾誤以為是當地公用天然氣公司派員檢查瓦斯管線，而讓銷售人員進入屋內，進行檢查後，告知需更換設備，並當場收取費用。

公平會表示，依照天然氣事業法規定，只有公用天然氣公司可對轄區天然氣用戶進行瓦斯管線安全檢查。提醒民眾如接獲瓦斯管線安全檢查通知單，請務必確認是否真的為當地公用天然氣公司所發的通知，可先向當地公用天然氣公司查詢或上網查證。如有安檢人員登門進行瓦斯安全檢查，務必清楚來者所代表之真實事業身分，例如本案通知單標題雖為「大台北區瓦斯」，但業者實為「統管瓦斯工程行」，二者顯然不同。民眾若遇有業者推銷瓦斯安全器材，也要確實衡量商品是否符合實際需要，再決定是否購買及安裝，以免權益受損。

安檢 公平會 制服

延伸閱讀

莫德納第2劑70歲以上造冊免預約 竹縣10月1日開打

長者第2劑將開打 花蓮縣府造冊寄通知單提醒接種

請看過來！中秋烤肉 使用瓦斯卡式爐應遠離熱源

台南市東區東寧路瓦斯外洩 消防人員噴水稀釋

相關新聞

好消息！失業率連兩月下降 8月降至4.24％

隨著國內疫情趨緩，就業市場回溫，主計總處今（22）日發布8月失業率4.24%，較上月回降0.29個百分點，雖連續二個月下...

法德藥公告 美托洛爾緩釋片取得大陸藥證

特殊學名藥大廠法德藥公告，旗下重磅產品琥珀酸美托洛爾緩釋片（Metoprolol Succinate ER Tablet...

基本工資審議日期敲定 10月8日開會

基本工資審議日期終於敲定，勞動部今天表示，基本工資審議會將於10月8日召開，採實體會議形式，預計今、明天將開會通知及資料...

五倍券數位綁定雖卡仍夯！2小時達到1/10目標

振興五倍券自今（22）日早9點開始數位綁定，兩小時數位綁定人數衝破40萬人，已經到達400萬人目標的十分之一，不過，部分...

想和巴菲特、祖克柏一樣富有？先把這5個習慣學起來 存下更多投資本錢

想投資，也要有底氣。努力工作，存下足夠本錢，選擇合適投資標的，用錢滾錢，才能穩健增加資產。至於該如何存到人生中第一桶金？富豪們的經驗和生活習慣，或許能提供一些參考方向，有趣的是，這些有錢人，可能過得比你想像中更節儉。

國人愛創業初次創業28歲、維持3.9年 最短29天收攤了

創業是夢想？還是災難？中華徵信所曾依經濟部《中小企業白皮書》推算，2011至2016年間，新創公司在3年、4年、5年內的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。