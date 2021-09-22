疫情趨緩失業率連兩降 8月失業率再降到4.24%

主計總處公布8月失業率4.24%，雖較7月降0.29個百分點，但仍創2014年以來同期新高，顯示疫情衝擊仍在。主計總處表示，隨著疫情趨緩，商業活動陸續恢復，九月勞動指標可望繼續獲得改善。

主計總處調查，八月就業人數1139.9萬人，較七月增加3.5萬人或0.31%，以服務業部門增加2.9萬人最多，工業部門也增加6千人。

失業人數50.5萬人，較上月減少3.4萬人、-6.31%。其中因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少3.2萬人，初次尋職失業者仍受應屆畢業生及暑期工讀生投入尋職影響，增加三千人。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，往年畢業季會讓失業率在六、七、八月都處於上升態勢，但今年因為疫情導致五月就開始上升，六月出現高峰；但隨著疫情趨緩，七、八月失業率下降，此一變動有疫情也有畢業季影響。

八月因經濟因素（包括業務不振、無法找到工時大於35小時之工作及季節關係）導致工時未達三十五小時者，仍達48.8萬人，較七月的93.7萬人，大減44.9萬人。主計總處表示，六月低工時就業人數達到98.4萬人高峰後，隨疫情緩和，七月已下降，八月再大降，可見因疫情導致無法完全就業情況明顯獲改善。

不過今年八月的48.8萬人，若與108年、109年同樣八月工時低於35小時以下人數相較，108年為21.8萬人，109年31.6萬人，仍稍多，也就是還未回到正常情形，疫情影響還在。

陳惠欣表示，此波疫情影響最嚴重是內需服務業，但八月服務部門就業人數月增2.9萬人，都已較上月再增加，其中住宿餐飲業本月月增一萬人、批發零售月增八千人、其他服務業如美容美髮也月增五千人，教育業月增三千人，都已陸續回溫。連上月仍降的藝術休閒娛樂業本月也月增二千人，都已慢慢回來。