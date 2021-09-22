宏遠增資股出籠賣壓湧 公司重申接單看到明年Q1

宏遠（1460）現金增資股今天（22日）出籠，碰上恆大破產危機引發全球股災，一早開盤股價就跳空跌停。惟公司重申目前接單維持高檔，訂單能見度已經可以看到明年第1季底，繼8月營收衝上9.2億元創歷史新高，第4季單月營收有機會挑戰10億元大關。

宏遠為了調體質，繼先前辦理減資11.52億元以彌補累積虧損，減資比例22.59％，接著7月啟動3億股的現金增資計畫，每股價格10元，總共可籌資30億元。宏遠現增計畫上周三已收足股款，增資股今天上市，引發賣壓出籠，早上一開盤股價就跳空跌停，終場收在10.3元，創下近4個月新低，終場仍有16,007張委賣單高掛。

法人分析，宏遠增資股出籠，碰上恆大破產危機拖累台股今天大跌350點，造成賣壓雪上加霜，不過宏遠此次現增價10元，距離今天收盤價10.3元，價差僅剩3%，投資人套利空間不大，預料下檔空間有限。

宏遠發言人向文桂今天強調，公司營運展望不變，目前接單維持高檔，繼7月布料接單量衝破1,100萬碼，創歷史新高，這兩個月接單量也都超過1,000萬碼。由於從接單到出貨會有一些時間差，法人看好宏遠繼8月營收衝上9.2億元的歷史新高，年底前還有高點可期，單月營收有機會挑戰10億元大關。

宏遠大約4年前啟動海外大擴張，一口氣投下30億元，前進美國北卡設置布廠，並揮軍海地及伊索比亞打造成衣廠，沒想到連續碰上貿易戰和疫情等重大利空，公司過去連兩年虧損。不過最壞情況已過，宏遠今年上半年每股獲利0.16元，比起去年同期每股淨損0.77元轉虧為盈。

最近越南疫情嚴峻造成全球紡織供應鏈大亂，宏遠不僅因為在越南沒有設廠逃過一劫，遍布台灣、大陸、泰國、美國北卡、中美海地、非洲伊索比亞的多元布局更逆勢獲得客戶青睞，訂單湧入。隨幾個海外新廠陸續轉虧為盈，未來拖油瓶有望變成金雞母。