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法德藥公告 美托洛爾緩釋片取得大陸藥證

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

特殊學名藥大廠法德藥公告，旗下重磅產品琥珀酸美托洛爾緩釋片（Metoprolol Succinate ER Tablet）47.5mg及95mg獲得大陸國家藥品監督管理局（NMPA）正式核准並取得學名藥藥證。

法德藥表示，美托洛爾緩釋片目前大陸除了原廠藥以外，尚無學名藥在市場上銷售，因此已與四環醫藥集團子公司海南四環醫藥簽署5年獨家產品總經銷合約，預期將快速搶攻市場。

法德藥指出，琥珀酸美托洛爾緩釋片為一種選擇性β1接受體阻斷劑，治療高血壓、心絞痛、慢性心衰竭、在心肌梗塞之急性期後、預防心肌之死亡及再梗塞、心律不整、有心悸症狀之功能性心臟疾病等適應症，是常見的高血壓藥物，由於劑型特殊，量產技術挑戰性很高，法德藥已取得美國FDA藥證並開始量產出貨，順利取得大陸藥證之後，可迅速在大陸上市銷售。

根據統計，美托洛爾緩釋片2020年在大陸公立醫療機構及大陸城市實體藥店終端合計銷售額超過30億元人民幣，雖然近期獲得學名藥證的藥廠，除了法德藥子公司佛山德芮可製藥獲得學名藥證外，還有海南華益泰康藥業及合肥合源藥業，但目前在大陸市場上，除了原廠藥貝他樂克Ò（阿斯利康）以外，尚無任何學名藥銷售。

法德藥表示，公司已有量產技術並於美國市場銷售，在大陸則與專注銷售心腦血管藥物的四環醫藥集團合作，獨家授權予四環醫藥集團子公司海南四環醫藥產品總經銷合約，四環醫藥集團在大陸全國超過3000家代理商，覆蓋1萬多家醫院，為銷售心腦血管藥物的領導團隊。法德藥與海南四環醫藥合作，雙方各自發揮產銷優勢，預期可搶得美托洛爾緩釋片學名藥先機。

學名藥

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