五倍券來麗寶樂園渡假區 最高省萬元
行政院推出振興五倍券，9月22日起數位綁定，不少消費者早已開始物色優惠，台中麗寶樂園渡假區今日公布「五倍券來麗寶，最高省萬元」的好康消息，表示10月1日起官網商城將推出一系列超殺商品，例如賽車主題旅店住宿買一送一、樂園季卡買三個月再送三個月等，最低下殺3.3折；持五倍券或國旅券至現場購票，還能享樂園或天空之夢摩天輪買大送小。
麗寶樂園渡假區官網十月份將推出五倍券專區，最殺的【賽車主題旅店買一送一】方案，不論是同天兩間或是同間三天兩夜都只要5,000元(原價15,100元)，現買現省萬元，一泊一食還加贈賽車場優惠Coupon券；若想要體驗多項賽車玩法！推薦首次登場的【賽車同歡包】，囊括了麗寶國際賽車場各類精選設施，包括國外進口SODI卡丁車、全台最大VR館吃到飽、適合青少年的飄移甩尾車體驗、小小朋友爭相報名參加的兒童交通教育館課程等體驗，多項內容全包只要2,000元（原價2,800元）買一套全家都可玩。
想玩樂園也有多項組合可以搶好康，例如首次推出的【麗寶X湯姆熊雙樂園親子套票】，讓你可以體驗麗寶樂園32項設施，與湯姆熊館內最受兒童歡迎的四大設施，兩個樂園一次滿足! 以及特殊檔期才會販售的【探索世界季卡】，原本效期只有三個月，但只要在指定期間內完成開卡，即可再加贈三個月期限只要1,000元，換算下來天天玩樂園不用6塊錢；喜歡揪團組隊解謎，則適合【密室樂園四人套票】，四人玩樂園+密室逃脫只要3,000元(原價6,200)，期間限定下殺不到半價!
麗寶Outlet Mall搭配全館260家品牌，推出單筆消費滿5,000元送500元禮券，還有餐廳名店美食買一送一，另外，10/10開跑的台中購物節，麗寶樂園渡假區加碼推出累積消費滿2,000元即可參加週週抽麗寶福容大飯店住宿券，最後一週加碼抽萬元按摩椅，還可抽麗寶千萬好宅，打造吃喝玩樂一次滿足的購物渡假天堂。
現場購票持五倍券或國旅券也可享好康!。2021/10/8-2022/1/28民眾至麗寶樂園或天空之夢摩天輪現場票亭購票凡使用五倍券或國旅券，買一張全票即送一位12歲以下兒童免費入園；若持國旅券於麗寶樂園現場票亭購票，還可享樂園+摩天輪雙人套票1,000元（原價2,998元），更多資訊請至麗寶樂園渡假區官網查詢http://www.lihpaoresort.com，或撥聯絡電話(04)2558-2459。
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