五倍券來麗寶樂園渡假區 最高省萬元

行政院推出振興五倍券，9月22日起數位綁定，不少消費者早已開始物色優惠，台中麗寶樂園渡假區今日公布「五倍券來麗寶，最高省萬元」的好康消息，表示10月1日起官網商城將推出一系列超殺商品，例如賽車主題旅店住宿買一送一、樂園季卡買三個月再送三個月等，最低下殺3.3折；持五倍券或國旅券至現場購票，還能享樂園或天空之夢摩天輪買大送小。

麗寶樂園渡假區官網十月份將推出五倍券專區，最殺的【賽車主題旅店買一送一】方案，不論是同天兩間或是同間三天兩夜都只要5,000元(原價15,100元)，現買現省萬元，一泊一食還加贈賽車場優惠Coupon券；若想要體驗多項賽車玩法！推薦首次登場的【賽車同歡包】，囊括了麗寶國際賽車場各類精選設施，包括國外進口SODI卡丁車、全台最大VR館吃到飽、適合青少年的飄移甩尾車體驗、小小朋友爭相報名參加的兒童交通教育館課程等體驗，多項內容全包只要2,000元（原價2,800元）買一套全家都可玩。

想玩樂園也有多項組合可以搶好康，例如首次推出的【麗寶X湯姆熊雙樂園親子套票】，讓你可以體驗麗寶樂園32項設施，與湯姆熊館內最受兒童歡迎的四大設施，兩個樂園一次滿足! 以及特殊檔期才會販售的【探索世界季卡】，原本效期只有三個月，但只要在指定期間內完成開卡，即可再加贈三個月期限只要1,000元，換算下來天天玩樂園不用6塊錢；喜歡揪團組隊解謎，則適合【密室樂園四人套票】，四人玩樂園+密室逃脫只要3,000元(原價6,200)，期間限定下殺不到半價!

麗寶Outlet Mall搭配全館260家品牌，推出單筆消費滿5,000元送500元禮券，還有餐廳名店美食買一送一，另外，10/10開跑的台中購物節，麗寶樂園渡假區加碼推出累積消費滿2,000元即可參加週週抽麗寶福容大飯店住宿券，最後一週加碼抽萬元按摩椅，還可抽麗寶千萬好宅，打造吃喝玩樂一次滿足的購物渡假天堂。