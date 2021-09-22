五倍券數位綁定雖卡仍夯！2小時達到1/10目標

振興五倍券自今（22）日早9點開始數位綁定，兩小時數位綁定人數衝破40萬人，已經到達400萬人目標的十分之一，不過，部分銀行業者綁定頁面還在「卡」，引起民眾不少抱怨。

經濟部指出，至11點止，官網登入人次已超過226萬644人次，數位綁定人數突破43萬1929人，五倍券官網稍早因應大量登入，啟動限流的導流機制，目前官網連線已經逐漸恢復正常。

同時，介接至各家銀行及支付業者自身網站後，各業者網站也因自身流量限制，有連線不順情況，經濟部表示，已經與各業者聯繫改善中。

另外，今年新增的共同綁定功能，綁定人數已有9萬9795人。

預約抽籤的部分，國旅券、農遊券、藝fun券、動茲券、客庄券都已經破100萬人登記抽獎，台灣Pay限定的地方創生券則是75萬人，i原券16萬人。