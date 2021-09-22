餐飲、服飾創業容易陣亡？「這個行業」創業撐最久

連兩年疫情年，實施無薪假企業家數、人數屢創新高，讓不少人興起創業的想法。根據104玩數據今（22）日公布的最新調查發現，分析站內二萬筆創業經歷資料顯示，86%屬於五人以下的微型創業，第一次創業平均28歲，最多投入餐飲餐館、鞋類布類服飾品批發/零售（店舖、網拍）；平均創業1.06次，最多六次；平均維持3.9年，最短29天，最長42年。

此外，104玩數據進一步指出，中華徵信所曾依經濟部《中小企業白皮書》推算，2011~2016年間，新創公司在3年、4年、5年內的存活率平均為86.9%、77.1%、68.7%。

快閃微型創業以競爭者眾的餐飲、臨時攤商為多。餐飲類（手搖飲、早餐、咖啡店、輕食、餐車等）平均維持3.3年，餐廳餐館3.49年，鞋類布類服飾品的批發零售（含網拍）3.66年，都均低於平均。反觀材料、工程、工業、以及藍灰領技術創業普遍都能維持五年以上。可謂一技在身，如封萬里侯。

有創業經驗的求職會員，第一次創業平均年齡28歲。各世代中，30歲以下「青年創業」占68.3%，30歲到45歲「中壯年創業」占29.4%，45歲以上「中高齡創業」占2.3%。男性占57%，高於女性占43%。

手搖飲、早餐、咖啡店、輕食、餐車等餐飲創業占23%最多，加上餐廳餐館17%，餐飲類合占40%居創業類型之首；其次是鞋類布類服飾品的批發/零售（店舖、網拍）占12%。食衣兩大類居首，主因創業資本和技術密集程度相對低於創新創業和製造業，網際網路業只占2.5%、電腦軟體服務業只占1%。