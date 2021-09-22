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倒數計時！勞動部萬元生活補貼30日為最後申請期限

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導

勞動部辦理之「全時受僱勞工生活補貼」及「部分工時受僱勞工生活補貼」，受理期間至今（2021）年9月30日截止，符合資格條件但尚未提出申請的民眾，請把握時間上網申領，逾期者，將不予發給。

勞動部提醒，符合資格者請儘速依限提出申請，有關申請條件及方式說明如下：

首先，針對「全時受僱勞工生活補貼」，須於今年4月30日有參加就業保險、逾65歲以上勞工有參加勞保或職災保險，且月投保薪資在24,000元(含)以上至34,800元(含)以下，5月份、6月份或7月份任一月份的全月薪資較4月份受僱於同一雇主之薪資，減少達20%以上，且減少薪資月份當月月底仍在職，如未有其他排除條件之情形，符合資格者將發給萬元的生活補貼。

上述勞工請備妥薪資單或銀行薪資轉帳紀錄、金融機構帳號，至計畫網站（https://mol-10000.wda.gov.tw）提出申請。若有疑義者，可電洽「0800-885-123」免付費諮詢專線，將予以協助申請。

其次，針對「部分工時受僱勞工生活補貼」，於今年4月份任1日有參加就業保險、逾65歲勞工參加勞保或職災保險，且月投保薪資在23,100元(含)以下，如未有其他排除條件之情形，符合資格者將發給萬元的生活補貼。

符合資格的部分工時勞工可上專屬網站（ https://pt.10000.gov.tw ）申請，或持個人任一家金融機構發行之金融提款卡，至台新國際商業銀行、中國信託商業銀行及國泰世華商業銀行所設置之實體ATM領取。符合資格，但無法上網、無提款卡或有其他原因無法順利透過前開二種方式順利申請者，可電洽勞動部紓困專線「1955」，以紙本方式申請。

勞動部呼籲，符合資格的人切勿錯過申請期限，一定要在今年9月30日提出申請。若想進一步瞭解相關資訊，亦可至勞動部官網/疫情紓困專區（ https://www.mol.gov.tw/topic/44761/48532/）查詢。

投保薪資 勞動部

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