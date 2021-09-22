快訊

韓國瑜赴美演講圈粉台僑？同鄉會有兩種 差兩字差很多

「違背公司核心價值」 台積電罕見一次開除主管在內7人

五倍券網站大當機 王美花籲國人不要急

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
民眾等待許久後出現亂碼畫面。 圖／截自五倍券官網
民眾等待許久後出現亂碼畫面。 圖／截自五倍券官網

行政院振興五倍券上午9點開放數位綁定，9點一到網站馬上塞爆，網站讀取久、還出現錯誤訊息。經濟部長王美花呼籲國人不用這麼急著在今天一早搶，好食券有400萬份可以慢慢來，都搶得到。

行政院振興五倍券今天開放數位綁訂，10月8日起領用，各部會也加碼振興券，除了好食券限定綁定數位前400萬名可自動獲得，其餘都要抽籤。7種加碼券將於10月11日起至11月5日，一連四周抽籤，民眾最多有次4中籤機會，最多能得到價值3988元加碼券。

林德福質詢說，今天上午數位綁定大當機，連官網都上不了，400萬份好食券，大家想搶都搶不到，是當大家都不用上班、都在搶券嗎？他也質疑，關貿系統幾乎每次都出狀況，如果民眾搶不到，經濟部會再加碼嗎？

王美花說，好食券高達400萬份，呼籲民眾不用這麼急著在第一時間搶，對於當機，會隨時排除，但民眾不要急，也不用在今天搶，應該都會搶得到，有400萬份可以慢慢來。

日前立法院開議，蘇貞昌報告「3+11」決策過程卻隻字未提防疫破口責任。林德福也再問3+11，蘇貞昌強調，3+11報告清清楚楚「這不是破口」，他強調，台灣防疫是全世界名列前茅，不敢說第一名，但也是在前面。

對於林德福質疑國際上第三劑都開始打了，台灣第一劑30多歲都還沒打到，蘇則強調「那是他們（國外）比我們嚴重」。陳時中則緩頰，疫情控制不是單一處方，是多重處方和努力，才能達到疫情控制。

林德福則說，每一次下午指揮中心記者會，記者提問，陳時中都輕輕帶過，國人都看在眼裡。他也說他擔心總統、副總統接種第二劑高端會有國安問題。蘇貞昌表示指揮官關日以繼日、辛辛苦苦，立委講話要公道，他的意見和好心顧慮關心，也會轉達給國安和專家團隊。

林德福 蘇貞昌

延伸閱讀

行政院長蘇貞昌：疫苗接種率預估10月底可達7成

陳時中：疫苗傷害救濟補助899案 目前未發出任何一筆

陸禁我釋迦蓮霧求助WTO難救 蘇貞昌：會幫農民找出路

美只認定三款疫苗？陳時中：政策未定案

相關新聞

十大財經法案 拚立院闖關

立法院已開議，雖為預算會期，各部會仍提十大財經法修正案，替產業興利意味濃。包括經濟部提出延長投資抵減的《生技新藥產業發展...

五倍券網站大當機 王美花籲國人不要急

行政院振興五倍券上午9點開放數位綁定，9點一到網站馬上塞爆，網站讀取久、還出現錯誤訊息。經濟部長王美花呼籲國人不用這麼急...

台積電上周開除7名員工 疑是洩露客戶訂單機密

台積電傳出在中秋節前夕一口氣開除7名員工，台積電今日公司內部確實有發出公告，原因是「做出違背公司核心價值的不當行為。」。

國人愛創業初次創業28歲、維持3.9年 最短29天收攤了

創業是夢想？還是災難？中華徵信所曾依經濟部《中小企業白皮書》推算，2011至2016年間，新創公司在3年、4年、5年內的...

「地方創生券」快登記起來！ 逾千家特色店家都可使用

民眾期待已久的振興五倍券於今（22）日上午9時開放登記與數位綁定，同時八大部會加碼券也開放登記。其中，國發會特別加碼二億...

【電動車進行式】特斯拉一家獨大局勢鬆動 台灣將進入銷售戰國時代

在台灣逾800萬輛汽車中，雖然電動車的掛牌數約1.5萬台，占比僅不到0.2%，但近年來呈現倍數成長，反映電動車市場有無窮的潛力尚待開發。除了龍頭特斯拉外，保時捷、BMW、奧迪等傳統豪華燃油車大廠也都推出多款電動車搶進市場，且銷售狀況比預期還好，一家獨大的市場格局逐漸鬆動。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。