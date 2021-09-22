五倍券網站大當機 王美花籲國人不要急

行政院振興五倍券上午9點開放數位綁定，9點一到網站馬上塞爆，網站讀取久、還出現錯誤訊息。經濟部長王美花呼籲國人不用這麼急著在今天一早搶，好食券有400萬份可以慢慢來，都搶得到。

行政院振興五倍券今天開放數位綁訂，10月8日起領用，各部會也加碼振興券，除了好食券限定綁定數位前400萬名可自動獲得，其餘都要抽籤。7種加碼券將於10月11日起至11月5日，一連四周抽籤，民眾最多有次4中籤機會，最多能得到價值3988元加碼券。

林德福質詢說，今天上午數位綁定大當機，連官網都上不了，400萬份好食券，大家想搶都搶不到，是當大家都不用上班、都在搶券嗎？他也質疑，關貿系統幾乎每次都出狀況，如果民眾搶不到，經濟部會再加碼嗎？

王美花說，好食券高達400萬份，呼籲民眾不用這麼急著在第一時間搶，對於當機，會隨時排除，但民眾不要急，也不用在今天搶，應該都會搶得到，有400萬份可以慢慢來。

日前立法院開議，蘇貞昌報告「3+11」決策過程卻隻字未提防疫破口責任。林德福也再問3+11，蘇貞昌強調，3+11報告清清楚楚「這不是破口」，他強調，台灣防疫是全世界名列前茅，不敢說第一名，但也是在前面。

對於林德福質疑國際上第三劑都開始打了，台灣第一劑30多歲都還沒打到，蘇則強調「那是他們（國外）比我們嚴重」。陳時中則緩頰，疫情控制不是單一處方，是多重處方和努力，才能達到疫情控制。

林德福則說，每一次下午指揮中心記者會，記者提問，陳時中都輕輕帶過，國人都看在眼裡。他也說他擔心總統、副總統接種第二劑高端會有國安問題。蘇貞昌表示指揮官關日以繼日、辛辛苦苦，立委講話要公道，他的意見和好心顧慮關心，也會轉達給國安和專家團隊。