國人愛創業初次創業28歲、維持3.9年 最短29天收攤了

創業是夢想？還是災難？中華徵信所曾依經濟部《中小企業白皮書》推算，2011至2016年間，新創公司在3年、4年、5年內的存活率平均為86.9%、77.1%、68.7%。104玩數據分析1.9萬名求職會員、共計2萬筆創業經歷，發現86%屬於5人以下的微型創業，創業平均維持3.9年，最短29天。最多投入餐飲餐館、鞋類布類服飾品批發/零售(店舖、網拍)。

「為自己工作吧！何必再看老闆臉色」、「畢業後該先工作磨練存錢，還是直接往創業衝刺？」（取自104職涯診所）。到底該不該創業？

104玩數據分析1.9萬名求職會員、共計2萬筆創業經歷，即，工作經歷帶有創業、老闆、合夥、創辦人等關鍵字，結果發現，86%屬於5人以下的微型創業。有創業經驗的求職會員，第一次創業平均年齡28歲。各世代中，30歲以下「青年創業」占68.3%，30歲到45歲「中壯年創業」占29.4%，45歲以上「中高齡創業」占2.3%。男性占57%，高於女性占43%。

創業以手搖飲、早餐、咖啡店、輕食、餐車等餐飲占23%最多，加上餐廳餐館17%，餐飲類合占40%居創業類型之首；其次是鞋類布類服飾品的批發/零售(店舖、網拍)占12%。食衣兩大類居首，主因創業資本和技術密集程度相對低於創新創業和製造業！網際網路業只占2.5%、電腦軟體服務業只占1%。

104玩數據發現，(微型)創業平均維持3.9年，最短29天、最長42年。其中快閃微型創業以競爭者眾的餐飲、臨時攤商為多。餐飲類(手搖飲、早餐、咖啡店、輕食、餐車等)平均維持3.3年，餐廳餐館3.49年，鞋類布類服飾品的批發零售(含網拍)3.66年，都均低於平均。反觀材料、工程、工業、以及藍灰領技術創業普遍都能維持5年以上。一技在身，如封萬里侯。