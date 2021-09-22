「地方創生券」快登記起來！ 逾千家特色店家都可使用

民眾期待已久的振興五倍券於今（22）日上午9時開放登記與數位綁定，同時八大部會加碼券也開放登記。其中，國發會特別加碼二億元推出「地方創生券」，期待帶動更多的島內人口移動，促進地方上更多的連結與互動，振興地方創生店家。

什麼是「地方創生店家」？國發會表示，地方創生店家指的是產品或服務符合地方特色DNA，並具備公益性、共好性、在地性等地方創生內涵的店家，經過部會推薦及相關審查程序後，就會陸續納入地方創生店家白名單。

國發會指出，「地方創生券」與台灣Pay合作，採電子支付模式，規劃兩波各加碼一億元的活動。第一波發行20萬份、每份500元的「地方創生券」，民眾可前往超過1,000家以上、具有在地特色產業的地方創生店家體驗及消費；第二波將於春節期間推出限時優惠活動，鼓勵民眾在返鄉過年之際，能夠到家鄉的地方創生店家走走逛逛，共同支持創生店家永續經營。

國發會表示，為了鼓勵民眾走訪地方上許多值得細細探索的魅力鄉鎮及地域品牌，國發會希望用最公平、便利、全民共享的方式，讓人人有機會能一同加入振興地方產業的行列，因此凡符合振興五倍券領取資格的民眾，皆可參加「地方創生券」抽籤。

民眾可於今日至10月29日進入「五倍券官網」登記抽籤；中籤者於11月6日至11月20日至「地方創生入口網」（https://www.twrr.ndc.gov.tw/）登錄綁定金融機構（可選擇綁定22家），消費前下載金融機構「行動銀行App」或「台灣行動支付App」綁定金融卡/帳戶，使用期限為12月1日至111年4月30日止。國發會期待透過地方創生券的發行，帶動更多的島內人口移動，促進地方上更多的連結與互動。