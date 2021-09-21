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OECD預測今年全球經濟增長率5.7% 大陸8.5%

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
大陸經濟復甦持續，圖為重慶兩江新區金科中心商圈夜市街區的人潮，消費市場持續向好。 （中新社）
大陸經濟復甦持續，圖為重慶兩江新區金科中心商圈夜市街區的人潮，消費市場持續向好。 （中新社）

經濟合作與發展組織（OECD經合組織）21日發佈最新經濟展望報告預計，隨著全球新冠疫苗接種進程繼續推進、經濟活動逐步恢復，預計今明兩年全球經濟將分別增長5.7%和4.5%。這一機構還預計，中國今年經濟增長率將達到8.5%。

新華社報導，經合組織預計，2021年二十國集團經濟將增長6.1%，美國和歐元區經濟將分別增長6%、5.3%。

報告指出，各經濟體在新冠疫情爆發前優劣勢不同、疫情期間應對措施不同，導致全球經濟復甦仍不平衡。報告呼籲，為使全球經濟復甦走上正軌，必須付出更強有力的國際努力，為低收入國家提供所需資源，以推動疫苗接種。「這既是為了他們的利益，也是為了全球利益。」

另外，經合組織表示，全球通貨膨脹前景也存在顯著差異，美國和一些新興市場經濟體通脹率已大幅上升，但歐元區等發達經濟體通脹率仍相對較低。

疫情 疫苗

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