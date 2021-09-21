微波爐保濕蓋發明人：新創前進美國在地合作優先

微波爐保濕蓋發明人、矽谷專利法律師和創業家戴志成表示，好產品打入美國市場的祕招是引薦人的關係和信譽，建議台灣的新創走向國際化時，要想辦法善用當地資源和人脈。

「人才就是要結合兩個方面的知識領域。」已故總統府資政李國鼎的這句話，烙印在少年戴志成（JoeTai）心中。在取得輔仁大學化學學士、碩士以及加州大學戴維斯分校化學博士後，他又到舊金山的金門大學（Golden Gate University）法學院攻讀法學博士。

戴志成今天接受中央社記者訪問，提到他對研發有熱情，當時認為如果能懂專利法，不僅有助於實現創意，而且可以保護發明者，自我挑戰並實踐跨科學與法律的兩種知識範疇。

打造過數個產品，從發想、生產到成功進入美國的主流通路販售。戴志成2013年將研發的微波爐保濕蓋行銷全美1500家門市的喜互惠超市（Safeway Inc.）；他改進強化棒球上的縫線，以棒球訓練球「馬蹄棒球」（Easy Curve Ball）幫助投手建立肌肉記憶和投球的手感；另外，易開罐飲料吸嘴「鴨嘴巴」（Drinkin’ Duck）在2011年獲美國INPEX食品飲料金牌發明獎等。

近年，他以在民生消費的創業、法律和人脈合作經驗，跨足醫材與生物科技的國際市場。正值台灣的新創大舉投入生醫類別，他的台灣背景、美國經驗，科技、法律與創業的跨界知識，加上在矽谷10多年跨國科技合作的實戰歷練，獲得看重。

戴志成18日接受駐舊金山科技組組長葉至誠的邀請，為遠從台灣來到矽谷、獲科技部與國發會補助的創業學員開講。

他指出，以往台灣的新創，不論是民生或電子產品類別，只要產品與售價夠吸引人，會有人主動以電子郵件聯絡、談生意。但生醫類並非如此，「誰幫你開這個門做非常重要」。尤其生醫產品負有高責任與風險，必須先有信任才能談下一關，「人脈沒有打通，東西再好也很難成功」。

他建議台灣的新創專注在自己最強、別人做不來的項目；在打國際市場時，找熟悉當地市場的人合作，「分工很細、每個人認識的人脈與資源都不同」。尤其新創要面對的不確定因素多，如果什麼都親力親為，會減慢成功的機會。

「類似經驗的人會相互幫忙。」戴志成告訴記者，任何產品能夠過關斬將、上市，沿路一定是經過很多人幫忙。

戴志成感謝多年前在一個活動場合遇到交友網站match.com前身one and the only共同創辦人彭克（WillBunker）的相助、介紹投資者和人脈，「你就是像更年輕時的我出來創業」這句話讓他感心。日後他帶著同樣的回饋之心，希望看到後輩實現創業夢。