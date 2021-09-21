快訊

整理包／五倍券數位綁定明早開跑 三方法＋常見問題看完搞定

第二劑莫德納9/28開始配送 7/9前打第一劑、70歲以上長者可接種

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微波爐保濕蓋發明人：新創前進美國在地合作優先

中央社 / 舊金山20日專電

微波爐保濕蓋發明人、矽谷專利法律師和創業家戴志成表示，好產品打入美國市場的祕招是引薦人的關係和信譽，建議台灣的新創走向國際化時，要想辦法善用當地資源和人脈。

「人才就是要結合兩個方面的知識領域。」已故總統府資政李國鼎的這句話，烙印在少年戴志成（JoeTai）心中。在取得輔仁大學化學學士、碩士以及加州大學戴維斯分校化學博士後，他又到舊金山的金門大學（Golden Gate University）法學院攻讀法學博士。

戴志成今天接受中央社記者訪問，提到他對研發有熱情，當時認為如果能懂專利法，不僅有助於實現創意，而且可以保護發明者，自我挑戰並實踐跨科學與法律的兩種知識範疇。

打造過數個產品，從發想、生產到成功進入美國的主流通路販售。戴志成2013年將研發的微波爐保濕蓋行銷全美1500家門市的喜互惠超市（Safeway Inc.）；他改進強化棒球上的縫線，以棒球訓練球「馬蹄棒球」（Easy Curve Ball）幫助投手建立肌肉記憶和投球的手感；另外，易開罐飲料吸嘴「鴨嘴巴」（Drinkin’ Duck）在2011年獲美國INPEX食品飲料金牌發明獎等。

近年，他以在民生消費的創業、法律和人脈合作經驗，跨足醫材與生物科技的國際市場。正值台灣的新創大舉投入生醫類別，他的台灣背景、美國經驗，科技、法律與創業的跨界知識，加上在矽谷10多年跨國科技合作的實戰歷練，獲得看重。

戴志成18日接受駐舊金山科技組組長葉至誠的邀請，為遠從台灣來到矽谷、獲科技部與國發會補助的創業學員開講。

他指出，以往台灣的新創，不論是民生或電子產品類別，只要產品與售價夠吸引人，會有人主動以電子郵件聯絡、談生意。但生醫類並非如此，「誰幫你開這個門做非常重要」。尤其生醫產品負有高責任與風險，必須先有信任才能談下一關，「人脈沒有打通，東西再好也很難成功」。

他建議台灣的新創專注在自己最強、別人做不來的項目；在打國際市場時，找熟悉當地市場的人合作，「分工很細、每個人認識的人脈與資源都不同」。尤其新創要面對的不確定因素多，如果什麼都親力親為，會減慢成功的機會。

「類似經驗的人會相互幫忙。」戴志成告訴記者，任何產品能夠過關斬將、上市，沿路一定是經過很多人幫忙。

戴志成感謝多年前在一個活動場合遇到交友網站match.com前身one and the only共同創辦人彭克（WillBunker）的相助、介紹投資者和人脈，「你就是像更年輕時的我出來創業」這句話讓他感心。日後他帶著同樣的回饋之心，希望看到後輩實現創業夢。

創業 舊金山

延伸閱讀

打完疫苗才能入境美國 國民黨：台灣九成民眾不符資格

完整接種才可入境 游淑慧指高端3衝擊「美國認不認？」

入境美國將出示疫苗證明 美CDC：認可所有WHO授權疫苗

歐盟官員：接種AZ疫苗民眾有望前赴美國

相關新聞

央行23日理監事會聚焦房市管控 利率料將連六凍

中央銀行將於9月23日舉行理監事會議，由於台灣經濟不均衡復甦、通膨尚屬溫和，利率料將「連六凍」；市場更關注房價未見鬆動，...

微波爐保濕蓋發明人：新創前進美國在地合作優先

微波爐保濕蓋發明人、矽谷專利法律師和創業家戴志成表示，好產品打入美國市場的祕招是引薦人的關係和信譽，建議台灣的新創走向國...

公共工程添活水 廠商投標「5年業績年限」擬放寬

公共工程流標率受關注，為替公共工程添活水，行政院政務委員吳澤成表示，擬放寬「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」中的「...

屋頂裝太陽能板賺錢 嘉市綠能屋頂售電回饋提高至20%

嘉義市政府持續推動「綠能屋頂全民參與」計畫，日前第二期營運商遴選，由「得禾能源股份有限公司」獲選，本期回饋金比例提高為每...

【電動車進行式】政府喊出禁油車後又縮手 什麼阻力讓台灣無法轉型？

歐洲各國、日本、美國加州等紛紛宣示，自2030年起陸續「禁賣燃油（新）汽車」，反觀台灣雖一度宣示2040年也要禁賣燃油汽車，但沒多久就急踩煞車。經濟部官員表示，「要思考誰最有資格喊禁賣燃油車？」官員說，由於歐洲有許多國際大車廠，且環團影響力大，稅收較高，相對有資源來實施汽車的全面「改朝換代」。而台灣2017年底拍板「2035年禁售燃油機車」、「2040年禁售燃油汽車」，隨之而來的是大量業者的反彈，就是因為沒有配套讓基層機車業者活下去。

【電動車進行式】胡蘿蔔與棍子兼施 挪威從產油大國變電動車天堂

人口500多萬的挪威，在2016年設下全球最積極的車輛減碳目標：2025年所有新車全部零碳排。此舉當時並未引起太多注意，畢竟環保大夢誰不會做？但隨著時間越來越接近2025，挪威的成果一一展現，讓人驚艷。明明是個產油大國，竟然也能成為電動車大國，他們是如何做到的？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。