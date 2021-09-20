總統府：蔡總統、賴副總統 30日施打第二劑高端疫苗
今（20）日開放預約第九期新冠肺炎公費疫苗接種。對於蔡總統、賴副總統施打第二劑疫苗規劃，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統、賴副總統已在今日上網完成預約，預計將在9月30日至台大醫學院體育館接種第二劑疫苗。
張惇涵表示，幕僚團隊後續將依照維安及防疫規劃，以降低對民眾影響為原則，進行妥適安排，相關細節也將在定案後，適時向各界說明。
蔡總統於8月23日至前往台大醫學院體育館接種國產高端疫苗；賴副總統先前原本規劃施打國產聯亞疫苗，但因聯亞尚未通過EUA，賴副總統8月27日改為在台大醫學院體育館施打高端。
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