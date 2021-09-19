中油：明天起汽油漲0.1元、柴油降0.1元

台灣中油公司宣布，自明日凌晨零時起汽油價格調漲0.1元、柴油價格調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.2元、95無鉛汽油每公升29.7元、98無鉛汽油每公升31.7元、超級柴油每公升25.3元。

中油指出，本週油價持續維持亞洲鄰近國家最低價機制，汽油吸收0.3元，柴油吸收1.2元。

中油表示，本週因美國墨西哥灣區原油生產尚未在颶風艾達遠離後恢復，又遭另一熱帶風暴尼古拉斯侵襲，致產量進一步下降，帶動油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲2.00美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.013美元，國內油價依公式計算漲幅為2.30%，汽、柴油每公升原應各調漲0.4元及1.1元，為維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之限制，汽油吸收0.3元，柴油吸收1.2元，汽油實際價格每公升調漲0.1元、柴油調降0.1元。

中油說，本週依油價公式丶維持亞洲國家最低價計算後汽、柴油各需調整之0.3元及1.2元由台灣中油吸收，累計110年至8月底止，台灣中油共吸收53.35億元。