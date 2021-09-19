疫後赴美投資 會計師建議企業注意四大變化

疫情衝擊至今仍為全球復甦之路埋下不確定性因子，全球經濟形態在這場「戰疫」中發生轉變，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分析，在大流行病下，當前美國在貨幣政策、薪資變動、工作型態及整體經濟的產生變化，台商應對其整體國家政策及經濟變化有所準備，才能深化台美合作機會。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所出版「大流行病下變動的經濟輪廓」報告，KPMG策略長關春修表示，新冠疫情加速產業鏈重組，過去台商絡繹西進，大舉在中國布局，但隨著中美貿易戰開打，世界秩序解構重組，台灣如何維持供應鏈重要地位不變，不能只有鼓勵台商回流，還要協助台商重新海外布局。

KPMG經濟學家指出，因應疫情下衰退的經濟，美國採行了量化寬鬆 （QE ）的政策並搭配相關的財政政策，眼見政策奏效之際，今年第三季又面臨Delta變種病毒的肆虐，使經濟再度面臨考驗。市場出現對QE何時退場進行討論和預期，也關切通貨膨脹何時緩解。

當前的大流行病，隨著時間和範圍擴張已漸漸改變經濟和地緣政治格局。經濟數據顯示疫情期間儲蓄率提高、勞動力降低、實際利率降低、工資提高、財富受到損害、資本支出減少，並伴隨通貨膨脹。

數據顯示遠端工作比例低、疫苗接種率低的國家經濟最容易受到影響。此外，大流行病造成的供應瓶頸在新興市場最為嚴重，同樣也為長期依賴新興市場供貨的已開發國家帶來風險。

就未來薪資變動，對於需回到工作崗位的低薪工人而言，預期工資看漲。而教育程度高者享有遠端工作的優勢，必須回到工作崗位的人更易受到大流行病對健康和經濟的影響。工作地點彈性高的公司較具工資議價力，因為受訪者希望在疫情下能夠持續在家工作，願意接受5%的減薪。由短期和中期的數據顯示多數消費者認為價格上漲僅為過渡性的，意味著價格上漲是由一次性因素造成的，如大流行病，而非結構性／長期性造成的。

展望未來，服務業的勞動供給及通貨膨脹的速度仍受疫情影響。亞洲嚴格的新冠政策將波及世界大港口的貨物運輸，原料不足造成生產短缺更危害到全球的供應鏈、商品價格和需求，並減緩許多經濟體的復甦。變種病毒肆虐，美國經濟數據顯示GDP將下修甚至比預期更為嚴峻。反之，若經濟從大流行病復甦，達二戰以來的高儲蓄率將促使被壓抑的消費力大量釋放，導致GDP增長率高於潛在GDP增長率，預期美國經濟在未來三年保持成長。同時，預期技術擴散將有助於加速推動生產力，使增長超越全球金融危機後的時期。

關春修指出，疫情能否得以控制決定各國經濟復原的速度，當前對於疫苗交付速度的不確定性及新興經濟體因缺乏足夠的財政、貨幣和衛生支持，迫使全球經濟面臨在短期內恢復的挑戰。再者，隨著發展中國家人口老齡化的現象，疫後如果不藉提高生產力和提高勞動參與力來化解，必然降低未來的經濟增長率。此外，對於氣候變遷和去全球化等議題，應正視時間緊迫性，以正確且即時的行動來執行。

她提醒對欲前往或已在美國投資的台商企業，以勞力密集且員工多數必須留守原工作崗位者，勢必面臨工資成本上漲及缺工的壓力。因此，就長遠經營角度，應考量適時轉型或輔以機械替代人工的方式以節省成本。此外，KPMG經濟學家對於通膨均認定為短期現象，然而通膨造成國際原物料價格飛漲，也會使得國內部分產業經營遭遇挑戰，美國聯準會將逐步調整其政策，因此這股漲價潮短、中期內應會延續。