快訊

直播／自費驗抗體爭議 指揮中心下午2時記者會

南韓2名20多歲女打BNT疫苗 頭痛副作用竟變腦出血

藝FUN券加碼！ 藝文界：估今年助益更大

經濟日報 / 記者楊涵婷/台北即時報導
威秀影城董事長吳明憲　　　記者楊涵婷／截圖
威秀影城董事長吳明憲　　　記者楊涵婷／截圖

繼行政院宣布推出「五倍券」政策後，文化部再度加碼推出「藝FUN券」，昨（17）日文化部舉行線上記者會，文化部政務次長李靜慧出席說明今年藝FUN券之發放方式及領用流程，並由黃子佼擔任主持展開。

關於國內藝文界怎麼看文化部的振興政策。台灣獨立書店文化協會創辦人陳隆昊表示，去（2020）年藝FUN券挹注出版界超過六億元，出版界為去年藝FUN券消費第一名，占比61%。去年藝FUN券挹注唐山書店金額超過四萬元，預計今年會有更大的助益。

陳隆昊說，去年三倍券總發行金額600多億元；藝FUN券總金額12億元，為三倍券2%，而唐山書店收到的藝FUN券金額較三倍券多15%。顯見台灣的閱讀風氣頗盛，同時也感謝政府的協助，興起藝文風氣，希望未來台灣的文化力能被世界看見。

威秀影城董事長吳明憲也表示，藝FUN券去年確實有為影城帶來助益，並起到領頭作用，增加民眾藝文消費意願，進而促進國內電影票房。

新故鄉文教基金會董事長廖嘉展則表示，期待疫情好轉之後，民眾可多參觀台灣本土文化古蹟，進而振興周圍鄉村農家經濟。像一些地方文化館除了致力於古蹟修護，亦提供相關文創商品給民眾選購。

文化部期盼在五倍券及藝FUN券的加持下，全民能以行動一同支持台灣藝文產業。

主持人黃子佼　　　記者楊涵婷／截圖
主持人黃子佼　　　記者楊涵婷／截圖

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券

延伸閱讀

桃園人用振興五倍券換購電動機車 可獲加碼7000元

台中確診+0商場送百元券 市府振興推消費抽現金

嘉市推團旅補助每人500元 搶搭振興五倍券商機

【專家之眼】行政院要「收編」公視 從修法開始？

相關新聞

製造業趕工、國人宅在家 台電前七月電量增加

夏天高溫炎熱，加上國人因疫情宅在家，製造業卻因需求大增而趕工生產，用電量飆升，主計總處發布國情統計顯示，今年1-7月台電...

中秋連假要上班 加班費、補休這樣算

今天是中秋連假首日，勞動部指出，依勞基法第37條，中秋節為應放假之日（俗稱國定假日），雇主應依法給假並給薪；如徵得勞工同...

陸若加入CPTPP 不利我區域整合

中國大陸商務部長王文濤昨向「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」負責保存協定的會員國紐西蘭遞交加入申請函，正式啟動加...

鄧振中：台灣入CPTPP 穩紮穩打

行政院政務委員鄧振中昨（17）日表示，台灣爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）是既定目標，我國亦準備多時，...

【理財線上】抗疫也別錯過周年慶 結帳選對「支付工具」省更多

進入百貨周年慶高峰，各家業者檔期都陸續開跑，今年受到疫情衝擊，百貨零售業受創嚴重，因此在加碼促銷方面也毫不手軟，回饋率高於以往，百貨業者更說，只要搭配好支付工具、綁定百貨APP，加上今年業者普遍都將檔期拉長，聰明消費者只要精打細算，就能獲得更多的好康。

陳菊關切外籍漁工 勞動條件須符人權標準

監察院長兼國家人權委員會主任委員陳菊今天履勘南方澳岸置中心等處，她表示，數度履勘、關切外籍漁工議題，就是要展現政府決心，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。