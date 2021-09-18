藝FUN券加碼！ 藝文界：估今年助益更大

繼行政院宣布推出「五倍券」政策後，文化部再度加碼推出「藝FUN券」，昨（17）日文化部舉行線上記者會，文化部政務次長李靜慧出席說明今年藝FUN券之發放方式及領用流程，並由黃子佼擔任主持展開。

關於國內藝文界怎麼看文化部的振興政策。台灣獨立書店文化協會創辦人陳隆昊表示，去（2020）年藝FUN券挹注出版界超過六億元，出版界為去年藝FUN券消費第一名，占比61%。去年藝FUN券挹注唐山書店金額超過四萬元，預計今年會有更大的助益。

陳隆昊說，去年三倍券總發行金額600多億元；藝FUN券總金額12億元，為三倍券2%，而唐山書店收到的藝FUN券金額較三倍券多15%。顯見台灣的閱讀風氣頗盛，同時也感謝政府的協助，興起藝文風氣，希望未來台灣的文化力能被世界看見。

威秀影城董事長吳明憲也表示，藝FUN券去年確實有為影城帶來助益，並起到領頭作用，增加民眾藝文消費意願，進而促進國內電影票房。

新故鄉文教基金會董事長廖嘉展則表示，期待疫情好轉之後，民眾可多參觀台灣本土文化古蹟，進而振興周圍鄉村農家經濟。像一些地方文化館除了致力於古蹟修護，亦提供相關文創商品給民眾選購。