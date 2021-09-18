製造業趕工、國人宅在家 台電前七月電量增加

夏天高溫炎熱，加上國人因疫情宅在家，製造業卻因需求大增而趕工生產，用電量飆升，主計總處發布國情統計顯示，今年1-7月台電發購電量成長3.9％，售電量成長4.3％。其中再生能源、汽電共生及燃油發購電量都較去年同年同期增加，但燃煤、核能等，則較去年同期減少。

主計總處表示，根據台灣電力公司統計，今年1-7月台電自有發電量1,092億度，較上(109)年同期成長4.0％，購電 327億度，成長3.4％，合計總發購電量1,419億度，成長3.9％。

以總發購電量之投入能源結構觀察，燃氣588億度(占41.4％)為最多，燃煤506 億度(占35.6％)次之，核能發電174億度(占12.2％)再次之，三者合計占比89.2％，較上年同期第90.3％減1.1個百分點，其中核能發電、燃煤都略減，只有燃氣略增。另外再生能源(占5.8％)、汽電共生(占2.1％)、燃油(占1.5％)，則分別較上年同期增0.1、0.6、0.3個百分點。

至於售電量部分，1-7月台電售電量1,309億度，較上年同期成長4.3％，其中電力用電成長4.9％最多，主因新興科技應用蓬勃發展，帶動國內半導體業生產續強，加上全球經濟復甦帶動化學材料、基本金屬、機械設備等傳統產業生產擴張，致整體製造業用電量增加；非營業用及營業用表燈用電也分別成長2.9％及2.4％。1-7月台電售電收入3,311億元，較109年同期增4.9％，其中電力用電增5.4％，非營業用及營業用表燈用電亦分別增3.1％及4.2％。