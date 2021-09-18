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中秋連假要上班 加班費、補休這樣算

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
今年中秋連假一連4天，勞動部公布勞工連假出勤的工資計算方式。圖／ingimage
今年中秋連假一連4天，勞動部公布勞工連假出勤的工資計算方式。圖／ingimage

今天是中秋連假首日，勞動部指出，依勞基法第37條，中秋節為應放假之日（俗稱國定假日），雇主應依法給假並給薪；如徵得勞工同意在休假日出勤，工資應依法加倍發給，若休假日剛好適逢勞工例假或休息日，應於其他工作日補休。

勞動部說，為形成一連4天的中秋連假，部分民間企業已事先比照「政府行政機關辦公日曆」調整中秋連假程序，將9月11日上周六的休息日9月20日下周一的工作日互換，調整過後，9月20日就變成勞工的休息日，雇主屆時如需要勞工於該日出勤，則應給付休息日加班費。

舉例來說，若勞工月薪為3萬6000元（以36,000元÷30日÷8小時，推算平日每小時工資額為150元），出勤8小時，中秋連假各日出勤工資給付規定如下：

一、9月18日（周六）及9月20日（下周一）：性質為休息日，應依勞基法24條第2項休息日出勤加給

試算：150元×1⅓×2小時+150元×1⅔×6小時＝1900元

二、9月21日（下周二）：性質為國定假日，依勞基法第39條規定，休假日出勤加倍發給工資。

試算：150元×8小時＝1200元

三、9月19日（周日）：性質為例假，非有天災、事變或突發事件，不得使勞工於例假出勤工作。

勞動部強調，110年中秋節連假期間出勤及工資給付，事業單位應依法辦理。雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴。

中秋節 連假 勞動部

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