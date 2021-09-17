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2050年淨零排放 沈榮津：政府發展綠能超前布署

中央社 / 嘉義縣17日電
行政院副院長沈榮津。聯合報系記者魯永明／攝影
行政院副院長沈榮津。聯合報系記者魯永明／攝影

行政院副院長沈榮津今天到嘉義參加滯洪池電廠啟用儀式表示，因應「2050年淨零排放」政府超前布署能源轉型，讓廠商有綠電可買，也利用這機會建立離岸風電產業。

台康日能公司在嘉義、彰化、高雄等台糖土地上的滯洪池，興建總建置容量62MWp太陽能電廠，今天在嘉義溪墘滯洪池舉行電廠啟用儀式，邀請沈榮津、立委蔡易餘與嘉義縣長翁章梁等人參加。

沈榮津致詞時表示，2050年淨零碳排，全世界都關心，Facebook與Google也都加入零碳排的倡議，台積電也已經與丹麥離岸風力公司簽約購買在台灣風力發電的綠電；另外，Google也向台灣購買綠電。

沈榮津強調，政府已經超前布署進行能源轉型發展綠能，並利用物理儲能與化學儲能，將白天太陽能發電的綠電，在夜間也能使用，讓台灣的廠商有綠電可買，也利用這機會建立離岸風電的產業。

沈榮津也說，過去夏天尖峰用電時政府都非常煩惱，太陽能光電設置後，就能解決日尖峰用電的問題。

翁章梁認為，在滯洪池設置太陽能板，除了防洪也可以提供乾淨的能源是一舉多得。

嘉義縣府指出，民國108年經濟部推動「流域綜合治理計畫」滯洪池工程，台糖無償提供土地設置滯洪池，並作為綠能設施使用，釋出共262公頃土地建置10座滯洪池。其中2座在嘉義縣內（公館、溪墘滯洪池），目前都已設置太陽能板。

滯洪池 嘉義 翁章梁 沈榮津

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