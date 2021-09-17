毛衣公會獲貿易局支持 協助台灣新創設計力進入巿場

毛衣公會獲經濟部國貿局支持，今年持續舉辦毛衣設計開發競賽，今（17）日進行複賽，並首度以專場動態走秀方式舉行，貿易局長江文若表示，透過該活動將有助於協助企業找到更好的作品，可以合作生產，協助台灣新創設計力進入巿場。

尤其國外許多中小品牌的創辦人或設計師，除了為自有的品牌設計外，同時也會與不同巿場或產品的其他品牌合作提供設計稿，這樣的商業模式訴求巿場導向的消費概念，強化企業之間針對設計產品的合作，也會是未來持續在產業內發展的一個好選擇。

毛衣公會表示，本屆毛衣競賽初賽共有輔大、實踐、實踐高雄校區、亞東科大、亞洲大學及樹德科大等五校74組作品參加，進入複賽並得以和國內外品牌商洽談設計或產品合作的作品僅有11位，其中輔大8位、實踐、亞洲大學及樹德科大各一位。

複賽評審評審團名單包括銓得企業總經理劉福邦、輝盟國際總監賴鵬、若雷針織設計總監陳瑞枝、日本SANKYO SEIKO CO.總經理今井雄一郎、日本ITOKIN協理多田由紀、設計師潘怡良、周裕穎及三加毛衣經理蘇星豪。

參加與設計新秀媒合洽談的品牌除上述評審外，尚有日本HIROKO KOSHINO、英國DAKS、法國MK、法國LEONARD、FREE、FREE EAST、奇威名品、川郡國際、群羊、穿越國際、新菱實業、斑柏企業、優織隆企業等超過20家企業與品牌，安排超過50場次以上的一對一洽談。

毛衣公會理事長黃志賢表示，公會是一個搭建產業、學校、設計與巿場的重要橋樑，毛衣競賽是培育國內毛衣設計人才並冀望這些好人才投入毛衣產業，以強化產業競爭力，這個目標也是本會持續努力的方向。隨著主力消費族群的轉移、氣候趨暖等變遷，毛衣產業的範疇也隨之擴大至成衣，如高針數的針織衫、異材質的布料結合毛衣織片等。

但工藝層次高的針織毛衣仍然是經典與精髓，為保留毛衣工藝的棈華並延伸至巿場的開發，爰將毛衣競賽結合商務媒合洽談。