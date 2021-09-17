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森崴能源上市前業績發表會 9月29日辦理

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

正崴集團旗下提供全方位能源股務的子公司森崴能源（6806）即將於10月股票上市交易，為股市引領潔淨能源的新浪潮。森藏預定9月29日下午2點30分在台北市中影八德大樓三樓演講廰辦理股票上市前業績發表會，為避免群聚之染疫風險，將同步開放線上直播。

森崴能源全力發展潔淨能源，是台灣唯一多元化發展的代表性公司、也是台灣ESG企業代表公司。主要產品為能源開發工程服務及電廠維運（設備維修）、太陽能發電廠、節能、儲能服務工程等全方位專業能源服務。森崴能源業務涵蓋太陽能、離岸風電，更跨足綠能售電業，是國內少有發電又售電的公司。

在全球永續發展與台灣能源轉型政策潮流下，森崴能源訂定「光、風、水、氣、大平台」發展戰略，專注於太陽光電、離岸風電、陸域風電、水力發電等再生能源電廠投資開發、建置和運維；及潔淨能源液化天然氣（LNG）進口、綠電交易平台與ESCO節能、儲能裝置技術等全方位能源服務，是擁有完整一條龍的專業再生能源業者。

隨著各國綠能政策挹注再生能源市場強勁成長，我國經濟部也訂定2025年再生能源發電量占比將達兩成的政策目標，其中太陽能裝置容量將達20 GW，陸域風機與離岸風機目標則分別為1.2GW與5.74 GW，市場預期未來幾年將有更多綠能裝置陸續上線，可望挹注國內太陽能與風能等潔淨能源相關族群營運升溫。

受惠於政府政策推動及國際級企業推廣使用綠電，森崴能源去年稅後純益2.44億元，毛利率27.94%，每股稅後純益2.86元。今年上半年營業收入10.20億元，較去年同期年增1260%，稅前利益3.28億元，稅後純益2.64億元，每股稅後純益2.47元。

太陽能發電 離岸風電

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