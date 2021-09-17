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數位券綁定成效不彰 民眾黨籲中央修正錯誤策略

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立法院黨團今舉行記者會。圖／民眾黨團提供
民眾黨立法院黨團今舉行記者會。圖／民眾黨團提供

振興五倍券即將上路，各部會也推出加碼振興券，民眾黨立法院黨團今舉行記者會指出，上次三倍券的數位綁定率不佳，政府應該藉疫情振興機會，建立起台灣完善的數位支付環境，並且相關錯誤策略與技術性問題，才能讓政府的振興活水注入到需要的商家和民眾手上。

民眾黨立委高虹安指出，數位化三倍券成績並不理想，原預估有37％民眾會領取數位券，但最後只有7.6％，差距慘不忍睹。今年經濟部雖說要提升數位五倍劵領取比例，甚至喊出20%綁定的目標，但預算編列不太合理，實體券「超商配送、郵局配送服務費、物流費、保管費及警力戒護」等，高達2億5200萬元，比去年三倍劵2億1971萬8千元還要多出3228萬2千元，「和政府說的提升數位化相互矛盾」。

高虹安表示，除了消費者去年尚未養成數位錢包習慣，小店家也不習慣接受行動支付或電子支付，有民眾反應，電子支付平台收取手續費，對於小攤商來說不划算。她也指出，在好食券及動滋券部分，應有更完善的執行方式或配套，把使用方法、地點、可購買的商品或服務的定義劃分清楚。

民眾黨立委張其祿也以藝FUN券為例，去年發出去的藝FUN券僅不到15%被用在展覽或表演藝術等，大約有85%都是拿去買實體物品或看電影，對於因疫情受創嚴重的藝術工作者，彷彿是「看的到卻吃不到的餅」，農遊券也有類似問題，用在休閒農場、森林遊樂區等場域占不到10%，約一成符合收券資格的業者甚至完全沒有收到任何農遊券。

張其祿表示，加碼振興券有集中在特定行業、大型連鎖商家及消費券實際振興效益不明、商家數位支付、數位化手續費等問題，導致商家使用意願低，數位五倍券使用率下降，紙本券行政成本才降不下來。民眾黨團也呼籲，政府應好好利用這次振興的機會，協助小型商家接受並建置更多數位化的支付工具，讓行動支付、電子支付能更全面地普及到民眾的生活。

新冠肺炎 疫情紓困 五倍券 三倍券 振興券

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