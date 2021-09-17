新型態打工成破口 調查：三成八學生遇陷阱

1111人力銀行今（17）日發布學生打工意向調查，發現三成八學生打工遇陷阱，且新型態打工成破口，甚至發生有在群組找打工，慘淪詐騙人頭遭起訴的案例。

根據TUN大學網的調查發現，三成八的學生曾經在打工的過程中遭遇不合理的對待，最常遇到的狀況有僱主沒有依法投保勞健保42.4%、工作內容與談定不符30.3%、時薪或月薪低於基本工資27.2%、沒有依法發給加班費24.2%。

狀況百出，不過多數學生遇到不合理狀況，大多選擇低調處理，高達七成的學生會自認倒楣/忍氣吞聲，其次是跟親友/同事訴苦39.3%、跟主管/公司反映21.2%，只有不到一成的人會當場拒絕，向主管機關檢舉的比例更是少之又少。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，學生打工會遇到的陷阱，在類型上沒有太大的改變，但值得關注的是，因為行動裝置與社群軟體的普及，假借雇主身份行詐騙之實的手法卻不斷翻新，不少學生是透過臉書社團或是通訊軟體群組、論壇網站尋找打工機會，但因為沒有審核機制，類似的工作可能隱藏著危險的陷阱，成為有心人詐騙的利器，像是「出租帳戶日領高薪」、「聊天賺錢」這類以話術包裝犯罪行為的非法工作，甚至在網路上先以朋友的方式拉近距離，再推薦一些跨海工作、或是根本沒有辦公室地點、工作內容模糊不清的徵才訊息，提醒學生族群找工作可以透過1111人力銀行或是1111找工作APP，確保工作職缺來自經濟部登記有案的合法公司行號，才能保障自身權益，避免誤入求職陷阱。

黃若薇表示表示， 1111兼差打工網目前有超過16萬4千筆工作會數，比起去年同期增加近二成，搜羅包括「開學打工」、「不說話打工」、「在家工作」、「電話銷售」、「物流倉儲」等熱門的職務選項。配合學生族群喜歡就近打工的需求，針對全台近170所大專校院，盤點出「學校附近」的打工職缺，學生可以透過定位，一鍵搜尋，瀏覽學校周邊的商家職缺，讓打工兼差事半功倍，也能保障安全。

為了解學生開學後的打工規劃，TUN大學網特設計「學生打工意向調查」問卷，調查期間自2021年8月24日至9月14日，針對1111人力銀行的學生會員進行立意抽樣調查，有效樣本數1,056份。