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康舒衝刺綠能 台灣最大滯洪池浮力式光電建置案啟用

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導
台康日能打造台灣最大滯洪池浮力式光電建置案啟用。圖/康舒提供
台康日能打造台灣最大滯洪池浮力式光電建置案啟用。圖/康舒提供

康舒科技（6282）衝刺綠能，旗下台康日能今（17）日在嘉義舉行滯洪池電廠總啟用儀式，康舒表示，本案場區分為嘉義公館、高雄典寶溪D區、嘉義溪墘、彰化萬興四放，四座電廠總計發電建置量62.3MWp，每年發電數8,295萬度，每年減少的碳排量達4.38萬噸，並提供22,817戶一年用電量，為台灣最大滯洪池光電案。

康舒以「電源」、「綠能」、「車電」三大主軸為現在及未來的發展方向，除打造卓越的研發實力，其中綠能部份首創導入能源管理系統（EMS）整合完整儲能，快速掌握系統資訊並透過大數據分析有效優化系統功能；並透過雲端電網分散式電廠（VPP）透過「需量調度」快速反應掌握需量、增強多元電力能源調度，同時有效整合多元能源類型。

康舒表示，隨著全球暖化、氣候變遷等現象，如何落實能源轉型成為全球各國的主要課題。政府為落實能源轉型，達到2025年再生能源發電量占比20%之目標，自2016年起以能源治理、節能、電力、新及再生能源與綠能產業，導入產、官、學研與民間團體能力協作產出。

2019年經濟部推動「流域綜合治理計畫」滯洪池工程，台糖配合政府政策，無償提供土地設置滯洪池，滯洪池並規劃多目標作為綠能設施使用，釋出共262公頃土地建置10座滯洪池。康舒旗下台康日能領導其中五座滯洪池、興建四座電廠發展太陽能綠電，面積130公頃，預計斥資30億，總建置容量達62 MWp，成為目前台灣最大滯洪池水面型光電廠投資商。

台康日能引領能源轉型不遺餘力，於各案場建置初期積極與地方政府與民眾溝通、說明以消除民眾疑慮。在規劃建置期間廣納地方意見，適時調整建置方式及太陽能板排佈，由立柱式修改為浮力式工法並縮減部分量體，以避免影響防洪及減少視覺壓迫、同時兼顧地方生態，積極落實本案執行。繼嘉義縣中埔鄉公館滯洪池於2020年啟用之後，台康（6589）日能於今日舉行62 MWp滯洪池電廠的總啟用儀式。

台康日能為提供友善環境的綠色潔淨高效能源，展現「零缺陷」尋求卓越的態度，秉持電廠建構節能環保之核心價值，致力發展電廠打造浮力式光電系統設計、錨固耐風、環保無毒，以及打造親民綠色空間四大特色。

康舒承諾以追求零污染的決心，營造健康舒服的環境，將永續發展綠色能源，除太陽能電廠投資外，更同步發展智慧電網、儲能系統等能源解決方案，以期發展成為能源聚合電力服務公司的角色。康舒科技截至今年9月，全台已投資建置容量近150 MWp，而未來三年預計達到建置容量500 MWp目標。

太陽能電廠 康舒 綠能

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