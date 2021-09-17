陸方申請加入CPTPP 劉大年：台灣應加速、化整為零

中國大陸正式申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年表示，大陸快速申請加入，因應美國圍堵中國的反制意味濃厚，後續要觀察的是，原本對CPTPP沒有興趣的美國是否會改變態度？不過，未來大陸加入後，的確加重台灣加入的難度。

對於有美國智庫學者建議台灣應加快速度，趕在大陸之前加入CPTPP，劉大年表示，前提是美國也要改變原本不加入CPTPP態度，否則大陸加入後，的確加重台灣加入的難度。

劉大年表示，去年大陸國家主席習近平表態中國大陸要加入CPTPP，原本大家以為不見得代表真的會有動作，但不到一年就提出申請，可能是對美國近來對中國大陸經貿圍堵的反制，想要藉此突破；而且根據規定，申請加人不是遞申請表就好，必須先跟原本的會員國一一諮商才能申請，因此看起來大陸已經與11個會員國完成諮商，動作超乎外界預期得快。

他說，因為英國今年2月1日申請加入，已進入談判階段，也是下一個最可能加入的國家；目前大陸雖已申請加入，但以大陸的法規與標準，距離真正加入，的確曠日廢時，因為CPTPP已經在運作，各國運作後自由貿易程度一定是愈來愈高，等於要加入的標準更高，因此後續新申請國要達到標準更不容易。

劉大年表示，原本CPTPP就是美國催生，11國也最希望美國加入，但美國從川普到拜登都興趣缺缺，如今因為中國大陸加入，美國態度是否轉變，因為美方還未做回應，值得觀察。而且如果大陸先加入，變成美國以後想加入也要大陸同意，這些都是美國要重新計算。

至於台灣一直說要加入CPTPP，但都沒有申請，一定有困難；一旦大陸加入後，後續難度一定更大。不過，大陸現在只是拿到入場券，也可能談不成。

美國智庫學者王曉岷（Robert Wang）從CPTPP的開放性和台日關係強化，看好台灣加入CPTPP，並指美國角度來說，美國不應自外於CPTPP，並拉台灣一起重返，對美國極有幫助，例如可以美台合作推動針對勞工與環境等更嚴格的標準，聯合進入CPTPP。

劉大年表示，如果美國願意，當然最好，但是至少美國目前的施政順序上，對加入CPTPP並非是重點，未來要看美國是否因大陸申請加入而改變，但目前美國還未表態。

劉大年認為，台灣的確要加速加入CPTPP進度，並要考慮如果無法直接加入大型組織，可以找一些議題性協定與各國合作，例如勞工、環保等領進議題性協定做突破，先與個別國家簽個別協定，如此兩者並行，也許是台灣化整為零的時候了。