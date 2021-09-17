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富邦基因免疫生技ETF 搶搭疫苗商機順風車

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

美國疾病管制暨預防中心（CDC）8月即發表聲明，COVID-19疫苗效力隨時間下降，對Delta變異株感染保護力較弱，未來防重症效力也可能降低。因此計劃9月下旬開始追打第3劑mRNA疫苗(BNT或莫德納疫苗)，富邦基因免疫生技(00897)ETF經理人沈誌棠指出，此可望為mRNA疫苗帶來持續利多，建議投資人不妨善用投資一籃子疫苗股的富邦基因免疫生技(00897)ETF，搶搭疫苗商機順風車。

新冠疫苗如火如荼開打，莫德納及BNT股價也爆發性成長，然而沈誌棠仍持續看好疫苗未來持續爆發的商機，主要是因為三大亮點：需求高、覆蓋率低，以及定期施打。首先，部分歐洲國家開放施打第三劑新冠疫苗，美國疾病控制與預防中心(CDC)也建議免疫力低下者應該施打第三劑，未來需求仍高；第二，全球約一半以上的人口尚未接種過新冠疫苗，在覆蓋率尚低的前提下，未來仍有發展空間；第三，多數專家均預期新冠病毒未來可能流感化，疫苗將須定期施打，加上莫德納亦於9/9宣布研發新冠、流感二合一疫苗，mRNA疫苗未來商機大有可為。

此外，現在莫德納、BioNTech都已經宣布要把mRNA疫苗應用在癌症、愛滋病、瘧疾等疾病上面，甚至在今年6月，BioNTech已經開始臨床二期的黑色素癌的mRNA疫苗實驗，顯示當有朝一日成功擊退新冠肺炎之後，mRNA疫苗的需求也會依然存在，因為mRNA疫苗提供的不僅是「Covid-19商機」更是揭開藍海市場的「新型技術」。

沈誌棠進一步說明，富邦基因免疫生技(00897)ETF追蹤指數(NYSE FactSet全球基因免疫生技指數)的成分股中，目前最夯的疫苗概念股比重有4成，且投資邏輯具有三大特色，包括投資新創技術菁英、大數據選股，以及分散配置降低波動度；該指數是先從全球43個交易所的股票當中，篩選出流動性符合一定規模的公司作為母體，再透過FactSet的產業分類系統選取在疫苗、基因醫療、免疫與癌症治療相關研究和生產佔營收5成以上的公司，接著針對這些公司的供應鏈進行「基因及免疫生物製藥產品與技術」的關鍵字比對，並且依照比對分數選出前50名，最後以流通市值分配權重、單一個股不超過4%，因此，可同時達到穩定指數波動，並增加高爆發成分股報酬貢獻率的效果。

綜上所述，沈誌棠建議投資人仍可瞄準疫苗後續商機的成長性，由於生技醫療產業鏈動態相當複雜，需要經過長期的資金投資研發關鍵技術，因此生技類股需要比較多的專業知識與產業背景才能深入了解。透過像富邦基因免疫生技(00897)ETF可投資一籃子相關產業鏈，不僅降低選股風險，也能精準掌握全球生技產業中最為關鍵的趨勢與菁英公司，為參與生技產業投資機會的最佳入門方式。

疫苗 生技產業

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