順藥重磅新藥 獲美FDA通過進行藥物併用器械二期臨床

順藥（6535）今（16）日宣布，其缺血性腦中風重磅新藥LT3001已通過美國食品藥物管理局（FDA）審查，將可進入多劑量給藥、併用器械取栓之二期人體臨床試驗，並預計於今年年底前完成台灣食品藥物管理署新藥臨床試驗申請（IND），啟動多國多中心收案。

順天醫藥生技是一家專精於創新藥物開發的研發公司，董事長林榮錦表示，中風致死及致殘率極高，但目前醫療選擇十分有限，至今已逾20年沒有新藥問世。順藥已展開未來開發計畫，將加速國際藥廠授權，期待突破現有藥物的安全性限制並擴大病患族群，使所有中風後24小時內的病人皆能因而受惠，滿足此迫切的醫療需求。

順藥指出，LT3001是一個專為缺血性中風設計的創新藥物，已於今年8月在台灣及美國兩地完成單劑量給藥臨床2a期試驗，觀察到其擁有溶栓與神經保護之雙效功能，和現有溶栓藥物相比更安全，故可大幅增加中風病人治療比例。數據顯示，中風後24小時內之缺血性中風病患，在接受LT3001治療後，不會增加其腦出血的風險，且可觀察出改善神經行為與功能性之潛力。

受到上述研究成果激勵，順藥認為在LT3001高度安全的前提下，有機會能擴充醫療併用選項，並可適用於更廣泛的病患族群；因此，順藥展開一系列臨床計畫並期待透過多劑量單獨給藥、或併用機械取栓的方式，進一步進行科學探索與確效。

順藥也正積極籌備台灣、美國多劑量單獨給予LT3001的臨床2b期試驗，並鎖定無法接受rt-PA藥物治療及機械取栓手術之缺血性中風病患，以進一步驗證療效並擴大使用族群，期待造福更多病患。

根據世界衛生組織（WHO）統計，全球每年大約有1,500萬人中風並有85%為缺血性中風。目前雖有rt-PA溶栓藥（靜脈給藥）與機械取栓手術等黃金療法，然而前者因有出血風險，僅能在中風後3-4.5小時內使用；後者使用後，仍有半數患者未能達到理想臨床療效。因上述安全性與技術上之限制，80%的缺血性中風病患尚無法獲得安全有效的積極治療， LT3001若能突破現有治療方式的囿限，將可滿足市場缺口，其市場潛力將高達106億美元。