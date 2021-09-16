原物料漲衝擊裝修市場 專家建議先做水電裝修

根據主計總處最新統計，8月營造工程物價指數年增率高達13.5%，今年以來漲勢顯著，其中金屬製品類前八月年增率達27.1%，電線電纜甚至來到32.5%，相關原物料上漲衝擊一般裝潢修繕市場，報價增幅較往年增加至少一至兩成左右。專家建議，裝修可先選擇涉及居家安全的水電項目，其他裝潢以基本款處理。

中信房屋研展室副理張漢超表示，今年以來裝潢修繕市場報價已有數波調漲，每次雖以小幅調漲來反映成本，但在原物料漲勢強勁的走勢下，目前裝修價已較去年增幅近兩成，也就是說，往年花費百萬元就能做到的裝潢，現在得多付20萬元才能達成。

像是裝潢修繕常用的木做、水電及金屬用料，目前報價已比往年高出15%到30%左右，工資成本則視人力規模而有5%到20%左右的漲幅。

裝潢修繕成本上漲，最直接影響到的就是剛置產的屋主。有屋主無奈之下只能選擇重點式的輕裝潢，將華麗卻不重要的功能暫時省下，將主要裝修費用挹注在改善浴廁、電線、水管等基本重要的設施之上。

張漢超認為，民眾對於水電修繕價格調漲的感受度可能反而比居家修繕更為強烈，這是因為一般民眾不會經常需要居家裝潢，但日常的水電修繕卻無可避免，即使自己到大賣場購買原物料DIY修繕，也能感受到省下的超值感是越來越低。

張漢超建議，可以選擇先施做涉及居家安全的水電項目，其他裝潢以基本實用的方式來處理，日後資金餘裕時，若要再更新裝潢佈局，也可省下一筆重大開支。這樣的方式雖然不見得能省下多少裝修總價，但分批裝修確實可以降低一時之間的資金壓力。