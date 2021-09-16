鑑古知今！ 央行：恆大被外界視為「陸版雷曼」

中央銀行今（16）日於臉書粉絲團上貼文指出，2008年9月15日美國投資銀行雷曼兄弟（Lehman Brothers）申請破產倒閉，由美國次貸危機（subprime crisis）進而擴大為全球金融危機（global financial crisis），全球經濟陷入大衰退（Great Recession），並帶來龐大的經濟及非經濟面損失。

以美國為例，經濟損失總額高達6兆~14兆美元（約年度GDP的40%~90%，平均每人損失約5萬~12萬美元）、財富損失總額約15兆~30兆美元（約年度GDP的100%~190%），而可量化的精神層面損失（如失業）則高達14兆美元。

央行表示，雷曼兄弟成立於1850年，曾為美國第四大投資銀行，被美國《財富雜誌》（Fortune）選為財富500強之公司之ㄧ。2000年代初期，美國房市繁榮加以全球資金充沛，次貸市場大幅擴張，包括雷曼兄弟等投資銀行活躍於證券化業務，大量承銷與投資房貸擔保證券（MBS）及擔保債務憑證（CDO）等證券化商品；2007年，雷曼兄弟已成為全球最大的MBS承銷商與造市商，同年底，雷曼兄弟握有1,110億美元的商業不動產相關資產與證券，已是自有資本的4倍。

2007年中，美國不動產市場開始出現疲弱跡象，隨著次貸危機越演越烈，雷曼兄弟的資產品質急劇惡化，嚴重侵蝕資本。儘管雷曼兄弟於2008年初增資60億美元，但仍須出售資產補充資本；然而，在緊要關頭時期，管理階層仍不願以超低價出售資產，最終美國政府傾向採行併購方式解決雷曼兄弟危機，但又拒絕提供資金給有意併購的機構，致與美國商業銀行的併購談判破裂等種種致命因素，使雷曼兄弟不得不走上破產保護之路。關於這段歷史，HBO曾改拍成電影《大到不能倒》（Too Big To Fail），劇中呈現Fed主席Ben Bernanke與財政部長Hank Paulson四處奔走，希望民間部門接手雷曼兄弟的內幕。

外界將雷曼兄弟因投資失利，在談判收購失敗後宣布申請破產保護，引發全球金融危機的事件，稱之為「雷曼時刻」（Lehman Moment）。此後國際間發生大規模的金融危機時，常以「雷曼時刻」來形容；近期中國大陸房地產巨擘恆大集團爆發財務危機，外界擔憂醞釀中國大陸房地開發商的破產潮，就被外界視為是中國大陸版的「雷曼時刻」。

雷曼兄弟公司倒閉事件引發金融體系大範圍的擠兌，最終導致系統危機的爆發，共有24國成為銀行業危機的受害者。2018年9月初，在雷曼兄弟倒閉10週年前夕，現任ECB總裁、當時擔任IMF執行長的Christine Lagarde指出，金融創新（financial innovation）發展遠超越監管、銀行業與金融服務全球化的推進，以及全球化下的管制套利（regulatory arbitrage），導致雷曼兄弟倒閉並讓災情蔓延。Lagarde呼籲擴大金融領域的女性領導權，透過擴大金融領域的女性領導權，以減少集體迷思（groupthink）。她曾多次表示，如果是「雷曼姊妹」（Lehman Sisters）而不是「雷曼兄弟」，那麼今日世界的面貌肯定大大不同。

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於2008年曾造訪倫敦政經學院（LSE），以「糟糕透頂」來形容信用緊縮；此外，她詢問一群經濟學家，為何沒人注意到如此巨大的金融危機？2012年12月13日，伊莉莎白二世與菲利普親王（Prince Philip）到英格蘭銀行（Bank of England, BoE）金庫視察時，再度問起為何沒人預見2008年全球金融危機，暗批英國金融服務管理局（Financial Services Authority, FSA）在危機前的監理過於鬆散。

BoE官員當時試圖以流感、颶風、地震來比喻金融危機，說明其難以預測，並表示當時人們認為，風險管理做的比過去要好，因而變得自滿。BoE官員向英國王室表示，他們會避免再次發生這種金融危機；菲利普親王甚至開玩笑表示：「不會再有下次了，對吧？」隨後，FSA發布聲明表示，當時的監理方法的確存在缺陷，但自那時起，已完全改正過來了。

面對全球金融危機的教訓，巴塞爾銀行監理委員會（Basel Committee on Banking Supervision, BCBS）於2010年12月16日發布巴塞爾資本協定第三版（Basel III），針對金融脆弱性（vulnerabilities）問題，加強金融管制改革，例如要求提列資本保留緩衝（capital conservation buffer）、逆循環資本緩衝（countercyclical capital buffer），以及增列淨穩定資金比率（Net Stable Funding Ratio, NSFR）及流動性覆蓋比率（Liquidity Coverage Ratio, LCR）。