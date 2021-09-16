核二除役計畫環評初審 須補件再審

台電核二廠兩部機組運轉執照即將屆期，環保署今（16）日辦理核二廠除役計畫環評報告書專案小組初審，由於核電廠除役須耗時25年，環評委員認為，有關耐震、海嘯、極端氣候風險，以及低階核廢料未來管理等議題仍有意見，決議本案仍須補件，12月31日前送專案小組再審。

核二廠位於新北市萬里區，內有二部核電反應爐，二機組的運轉執照將分別在今年12月、2023年3月屆期，隨後核二廠將展開除役工程，目標在取得除役許可後，25年內完成除役。

台電副總經理簡福添表示，目前在全世界24個國家，共有192座核電廠正在進行除役，參考國際經驗，台電希望讓用過核燃料棒（高階核廢料）盡早退出反應爐，先進行室外乾式貯存，同時興建室內乾貯場等設施，這算是除役工作的前置作業，預計最快2029年，室內乾貯設施可以正式啟用。

根據台電規畫，室外乾貯等前置作業約耗時八年，接下來12年的主要除役工作，是把用過核燃料棒移入室內乾貯，以及廠房系統、建物除汙，再花三年拆除無汙染建築物、進行最終輻射，最後花二年進行土地復原，展開新的電力事業規畫。

特別在核廢料的部分，簡福添指出，核二除役過程要面臨11,000束高階核廢料，更將產生13.5萬桶低階核廢料（以55加侖桶為單位），目前廠區內低階廢料貯存庫約有37,000桶的空間，除役計畫將再新建貯存庫，其空間可存放約12萬桶低階核廢料。

然而新北市政府仍希望室內乾貯能一步到位，簡福添表示，這方面仍在協調，若不使用室外乾貯，而是等室內乾貯設施完工後，才將核燃料棒移入，雖成本較低、較為經濟，但是可能會影響核燃料池島區除汙作業時程，讓除役工作無法於法定25年內完成。

新北市政府也於現場表示，加上除役時程，新北市民至少還要再跟核電廠共存25年，要求未來核廢料的中期貯存設施、最終處置場等，不應設置於新北市轄內；簡福添則強調，基於地質條件、人口密度、法規限制等因素，台電一定不會將新北市設為高階核廢料的最終處置場。

現場環評委員認為，台電仍應補充各項除役興建設施的耐震設計基準合理性、評估設置海嘯牆的可行性，針對廠房建物拆除的廢棄物，其產出時程、暫存方式、去化管道、運輸路線及環境管理規劃等，其放射線檢測及後續處理方式，都應加強說明。

專案小組最終決議，本案仍須補件，台電須在12月31日前補充相關資料，送專案小組再審。