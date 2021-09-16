台積電不只買綠電還要買綠色天然氣 與中油簽MOU

呼應「碳中和」的趨勢浪潮，台積電（2330）不只買綠電，還要買綠色天然氣，今天與中油簽署「天然氣碳中和計畫合作意向書（MOU）」，未來將由中油提供符合碳中和產品認證的天然氣給台積電使用。

今天簽約儀式在中油大樓舉行，由中油總經理兼代理董事長李順欽和台積電資深副總經理林錦坤共同簽署MOU，經濟部長王美花更親自到場見證，顯示經濟部及簽署雙方，對於ESG環境保護及2050淨零碳排議題的重視。

王美花在致詞時表示，中油率先提供用戶淨零的碳中和產品，和台積電攜手努力，一起因應這攸關產業發展、永續經濟的重大課題，進而簽署意向書，不但標記台灣邁向淨零轉型的新里程，也是建構綠色供應鏈另一個嶄新的開始。經濟部在此要鼓勵國內企業，把握2050淨零轉型的新商機，共同朝向實現綠色供應鏈的目標邁進。

林錦坤說，身為世界領先的半導體公司，台積電長期致力推動綠色製造，並堅守負責任的採購者角色，除了積極採用再生能源，台積電今年初向中油提出使用碳中和商品的需求，在雙方齊心努力下，目前相關作業皆已完備。他強調，採用符合碳中和產品查證的天然氣，不僅是台積電實踐淨零排放目標重要的一環，也期許發揮綠色影響力，帶動產業共同邁向永續供應鏈之目標。

李順欽表示，中油向來將節能減碳視為重要的經營理念，中油為國內主要的液化天然氣進口業者，負有穩定供應國內天然氣需求之責，將持續進口碳中和液化天然氣，積極與國際能源產業接軌，展現面對能源轉型之企圖心，並與價值鏈中利害關係人合作，供應天然氣碳中和產品，協助國內製造業者共同面對及因應歐美地區所訂定之減碳要求。

中油向液化天然氣供應商、義大利能源巨擘埃尼集團（Eni）的首批碳中和液化天然氣上個月才剛交運，為中油今年交運的第一船碳中和液化天然氣，在此之前，中油去年也和殼牌公司（Shell）首次試行碳中和合作。

中油主管表示，所謂碳中和天然氣，是根據碳中和機制，從天然氣開採生產到使用端，包括上游生產、管輸、液化、船運、氣化、國內管輸及客戶使用所產生的溫室氣體排放量，與符合「自願碳標準（VCS）」之碳權相互抵銷，有一定的計算機制。