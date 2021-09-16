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台積電攜手中油 簽天然氣碳中和計畫合作意向書

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

台積電（2330）今(16)日與台灣中油公司簽署「天然氣碳中和計畫合作意向書(MOU)」，未來將由台灣中油提供符合碳中和產品認證之天然氣給台積電使用，在「國際臭氧層保護日」以實際行動展現雙方對於減碳的決心，並藉此喚起公眾的環保意識。

簽署儀式上午於中油大樓舉行，在經濟部部長王美花見證下，由台灣中油總經理兼代理董事長李順欽和台積電資深副總經理林錦坤共同簽署MOU，彰顯經濟部及簽署雙方對環境保護（Environment）、社會責任（Social）、公司治理（ Governance）以及2050淨零碳排議題之重視。

林錦坤指出，身為世界領先的半導體公司，台積電長期致力推動綠色製造，並堅守負責任的採購者角色，除了積極採用再生能源，台積電亦於今年初向台灣中油提出使用碳中和商品的需求，在雙方齊心努力下，目前相關作業皆已完備。

林錦坤強調，採用符合碳中和產品查證之天然氣，不僅是台積電實踐淨零排放目標重要的一環，也期許發揮綠色影響力，帶動產業共同邁向永續供應鏈之目標。

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