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國四車禍！大貨車高架摔落平面嚴重毀損 駕駛清醒送醫

我自購108萬劑莫德納、64萬劑AZ疫苗 明日到貨

經濟日報 / 記者鄭鴻達／即時報導

衛福部部長陳時中今（16）日報告指出，我國自行採購、民間企業團體與友邦捐贈等疫苗，總數達8,217萬劑，而明日將有我國自行採購的108萬劑莫德納疫苗，以及64萬劑AZ疫苗運抵台灣，屆時將共有1,700萬劑疫苗到貨。

行政院發言人羅秉成在行政院運會後轉述指出，陳時中部長在院會中向院長蘇貞昌報告疫苗進度，表示我國目前已經完成簽約採購的疫苗有6,081萬劑，民間企業團體捐贈的有1,500萬劑，友邦捐贈的有636萬劑，上述總計有8,217萬劑。

陳時中表示，而這兩天也會有疫苗到貨，包括自購的108萬劑莫德納疫苗、64萬劑AZ疫苗，都會在明天啟程並運抵台灣，加入上述疫苗，疫苗到貨量將達1,700萬劑，莫德納疫苗封緘檢驗後，將配送給地方政府，提供給接種第一劑滿十周的長者。

蘇揆聽取後表示，各國因疫情再起，確診數再次提高，因而鎖國封城、停止上課，呼籲國人同胞，疫苗「輪到你就去打」，以提高疫苗接種覆蓋率。

新冠疫苗

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