又增溫！近3.8萬人被放無薪假 住宿餐飲、旅行社最慘

無薪假又增溫。勞動部今（16）日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有3,638家、37,929人實施無薪假，一周內增加181家、2,166人，增加行業集中在住宿餐飲、支援服務業、及批發零售業。

隨著國中小學9月開學，帶動各行各業復甦，無薪假上周大幅減少近2.3萬人，但是今日發布最新統計，無薪假情勢未見持續下降，反而增加2,166人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉表示，因為無薪假實施以三個月為一期，每月8日發布統計都會較其他周減少，之後勞資雙方會再協商是否實施無薪假並通報，因此反映在16日統計上。

她表示，無薪假主要還是集中在住宿餐飲、支援服務業、及批發零售業等三個行業，仍是受到疫情衝擊所致。儘管無薪假情勢難免起起伏伏，但隨著疫情受到控制，以及振興券上路，長期還是往降溫方向走。

勞動部統計顯示，這期以住宿餐飲業目前仍有674家、14,117人實施無薪假，一周內增加32家、959人。支援服務業（含旅行）目前有1,240家、9,052人實施無薪假，一周內增加58家、553人。

批發零售業及運輸倉儲業目前各有4,351人、3,614人實施無薪假，較上一周分別增加約427人及59人。