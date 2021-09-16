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公司倒閉拿嘸非自願離職證明 可向勞動局申請開立

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
台北市政府勞動局局長陳信瑜。記者邱德祥／攝影
台北市政府勞動局局長陳信瑜。記者邱德祥／攝影

老闆惡意將公司倒閉、資遣勞工，卻又不願開立非自願離職證明，以致勞工無法申請失業給付及參加職業訓練等情事，層出不窮，北市勞動局長陳信瑜表示，如遇雇主惡意倒閉積欠工資，可申請調解，公司未開立非自願離職證明書，民眾則可向勞動局申請開立。

陳信瑜表示，「非自願離職」的定義是，依照《就業保險法》第11條規定，被保險人若因投保單位關廠、遷廠、休業、解散、破產而離職；或因《勞動基準法》第11條、第13條但書、第14條及第20條規定各款情事之一離職，都屬於非自願離職。

勞動局今年1至8月資遣通報統計分析，資遣原因的前三名為「公司虧損或業務緊縮」、「勞工對其所擔任的工作不能勝任時」、「業務性質變更」，這些通通都是非自願離職，勞工離職前記得要向雇主索取非自願離職證明，這樣才能申請失業給付或參加職業訓練；雇主也要記得依《就業服務法》第33條規定向北市勞動局及北市就業服務處做資遣通報。

陳信瑜指出，實務上常見以下2種情形：第一、勞資雙方對於離職原因產生歧見，例如勞工認為遭雇主資遣被迫離職，雇主卻認為是勞工自請離職，拒絕發放資遣費及開立離職證明等爭議，勞工可先向勞務提供地的勞政主管機關申請勞資調解後，勞工可檢附調解受理文件，先向公立就業服務機構提出失業給付申請，無須等待爭議結果確定。若勞工直接向法院提起訴訟時，也可檢具訴訟受理文件申請給付。

陳信瑜說，第二、當勞工因公司無預警關廠、歇業或雇主行蹤不明等原因非自願性離職時，根本無法立即取得離職證明文件，可向勞務提供地勞政主管機關，即北市作業勞工，可向北市勞動局就業安全科申請開立非自願離職證明，洽詢電話請撥1999分機7038。

失業給付

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