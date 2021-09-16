迎兆元商機！中信綠能及電動車ETF掛牌開高上揚

中信投信推出中信綠能及電動車ETF（00896）今（16）日掛牌上市，開盤跳空上揚，早盤價格攻高到15.08元，上漲0.13元。

中信綠能及電動車ETF經理人張士琳表示，減碳效應正在全球迅速發酵，其中最明顯的指標就是全球電動車與傳統燃油車的銷售成長出現分歧，政策支持下，不少區域的電動車售價比燃油車便宜，加上未來養護成本較低，促使電動車銷售於全球成長翻倍，尤其在致力減碳的中國大陸，投資拐點已隱然浮現；中國大陸8月整體汽車銷量年比下滑18.6%，但新能源車逆勢成長193.6%，此將促成產業鏈上下游布局的全面提速，及充電站等基礎設施的加速建置，相關台廠供應鏈可望受惠。

張士琳表示，預計2040年全球電動車的產值將達手機的2.3倍，且電動車與燃油車的零件組僅有三分之一相同，意味汽車供應鏈將因電動車興起而大洗牌，對於車用電子、晶片的需求提升，有利擅長電子供應鏈管理的台廠竄起。尤其MIH聯盟的成立，有助台廠切入國際市場，10月MIH聯盟的第一台電動車可望亮相，屆時題材利多可望吸引資金匯集，投資人可及早布局。

張士琳說，過去綠能最為人詬病之處為成本過高，但過去五年風電建置成本減少16%，且美國、英國、德國等國最便宜的電力來源即為陸上風電；在碳中和風潮驅動下，台灣的離岸風電在成本下降、政策支持、地理環境適合等條件聚合下，有望成為亞洲離岸風電的先驅，從2020年到2025年其發電量可望出現11倍的增幅。

中信綠能及電動車ETF瞄準再生能源、電動車等兩大減碳賽道，追蹤特選臺灣綠能及電動車指數，布局著重三大產業：綠能、電動車、半導體。根據台灣指數公司資料，回溯指數歷史表現，近3年報酬率高達86.7% 。