風電供應鏈推動平台 沃旭釋出億元合約需求

全球離岸風電領導企業沃旭能源今（15）日於金屬工業研究發展中心 舉行的「風電供應鏈推動平台」說明會中，率先在該供應鏈平台上刊登十項採購合約需求，總金額超過1億元。沃旭希望發揮「風電供應鏈推動平台」媒合功能，提供公開透明的採購需求給有意參與離岸風電產業的本地廠商。

沃旭能源本次刊登的採購合約包含：專業技師簽證、雙都卜勒雷達站頻率監測服務、運維中心物業管理、國際風能組織訓練服務、水下基礎轉接段專製鎖扣等，項目橫跨風場建置及完工後的運維階段，尋求在地優秀供應商加入900 MW（百萬瓦）大彰化東南及西南第一階段離岸風場建置工程，以及2022年起為沃旭位於台中港的運維中心提供相關服務。

沃旭能源在台灣持續推動離岸風電產業在地化，並希望協助本地中小企業廠商成功跨足離岸風電產業，因此比照丹麥Anholt風場模式，由沃旭能源發起並全額贊助，建置完成「風電供應鏈推動平台」後於今年八月正式移交金屬中心營運，未來將串聯風電產業供應端及需求端，透過一站式媒合管道，擴大本地企業尤其是中台灣中小企業參與離岸風電供應鏈。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示：「離岸風電帶來的正面效應正在台灣逐步發生，沃旭能源攜手本地廠商參與 900 MW 大彰化東南及西南第一階段離岸風場，多項建造工程服務及組件等都由本地供應商提供。在風場建置完成後進入超過25年運維階段，將會需要與風場直接相關的專業產品和運維服務，也需要風場運維團隊所需的食衣住行等生活服務，未來希望與更多本地優秀供應商合作，共享離岸風電長期商機。」

金屬中心董事長林仁益表示：「金屬中心致力推動台灣離岸風電發展，全力扶植在地供應商。『風電產業供應鏈推動平台』串連國內外離岸風電企業專業與資源，加上由金屬中心所營運的『海洋科技產業創新專區』，協助台灣潛力供應商提升技術和標準、培育人才，成功跨入離岸風電產業，成為合格供應鏈廠商。」

金屬中心於今日說明會中，實際展示會員註冊、服務需求上傳、案件意願登記、及廠商諮詢等全方位協助。吸引風場業者與一、二級供應商，及有興趣成為離岸風電供應商的在地中小企業共80位廠商代表實體參與及上百名廠商代表線上參與。